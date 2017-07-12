18:32, 12 Temmuz 2017 Çarşamba

Suudi Arabistan Kralı Selman, ABD'li Bakan Tillerson'u kabul etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'iıCidde'de kabul etti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Cidde kentindeki Selam Sarayı'nda Kral Selman tarafından gerçekleşen kabulde Tillerson, ABD Başkanı Donald Trump'ın selamlarını Kral Selman'a iletti. Görüşmede terör ve finansmanı ile mücadele başta olmak üzere, son dönemde yaşanan bölgesel konular ile uluslararası toplumun gündemindeki meseleler ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Görüşmeye Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Suudi Arabistan'ın Washington büyükelçisi Emir Halid bin Selman, İçişleri Bakanı Emir Abdulziz bin Suud bin Nayif, Devlet bakanı İbrahim bin Abdulaziz el-Assaf ve ABD'nin Riyad büyükelçiliğindeki maslahatgüzarı Christopher Henzel'de hazır bulundu.

Suudi Arabistan temaslarına bugün Başlayan ADB Dışişleri Bakanı Tillerson, Kral Selman görüşmesinin ardından Katar'a ambargo uygulayan Suudi Arabistan, Bahreyn Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri bakanları ile ortak bir toplantısı yapması bekleniliyor.