18:44, 12 Temmuz 2017 Çarşamba

Netanyahu 'Yahudi işgal birimlerinden' vazgeçmiyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin tarafıyla barış görüşmeleri başlasa bile yasa dışı Yahudi işgal birimlerinin inşasını durdurmayacağını söyledi.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün bir Arap gazetesinde, (Filistin ile başlaması muhtemel) müzakereler esnasında İsrail'in (işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da) yürüttüğü (Yahudi işgal birimi) inşa faaliyetlerini erteleyeceği yönünde bir haber çıktı. Başbakan Netanyahu'nun ofisi olarak İsrail'in böyle bir taahhüdü olmadığını açıkça belirtmek isteriz." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu açıklamanın ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Jason Greenblatt'ın barış müzakerelerini yeniden canlandırmak için Netanyahu ile yaptığı görüşmenin hemen öncesinde gelmesi dikkati çekti.