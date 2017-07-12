18:51, 12 Temmuz 2017 Çarşamba

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar ağaca değil, dikene su veriyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde "Meydanların Dili Sergisi"nin açılışı ve "15 Temmuz Milli İrade Zaferinin Analizi Kitabı"nın tanıtım programında yaptığı konuşmada, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na İstanbul'a yürüyüşü ve 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili tartışmalı sözlerine sert tepki gösterdi.

CHP'NİN YÜRÜYÜŞÜ

Darbe girişiminin ardından 15 Temmuz'un "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" olarak ilan edilerek, milli anma günleri arasına alındığını hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Malazgirt Zaferi gibi, İstanbul'un fethi, Çanakkale, 30 Ağustos Zaferi gibi Selçuklu'nun, Osmanlı'nın ve Cumhuriyet'imizin kuruluşu gibi 15 Temmuz da milli tarihimizin sembollerinden biri olmuştur. Maalesef aradan geçen bir yıla rağmen hala 15 Temmuz'un anlamını kavrayamamış olan gafiller bulunduğunu biliyoruz. Bu gafillerin başında da ana muhalefet partisinin tepesindeki zat geliyor. Ankara'dan İstanbul'a kadar yürüyen bu kişi, derdinin ne olduğunu Maltepe Meydanı'nda yaptığı miting konuşmasında açık ve net ifşa etti. Kendisi yaptığı eyleme 'Adalet Yürüyüşü' adını vermişti. Olsa olsa 'sözde adalet yürüyüşü' olabilir ama talepleriyle bu kavramı ne kadar yanlış anladığını göstermiş oldu."

"BUNLAR AĞACA DEĞİL, DİKENE SU VERİYOR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini duyunca aklına Mevlana Hazretleri'nin "adalet" tanımı geldiğine değinen Erdoğan, "Mevlana Hazretleri, 'ağaca su vermeyi adalet, dikene su vermeyi zulüm' olarak tanımlıyor. Bunlar ağaca su değil, dikene su veriyor. Darbecileri ve teröristleri savunan CHP Genel Başkanı, bizden dikenlere su vermemizi talep ediyor. Biz asla böyle bir zulüm yoluna başvuramayız." dedi.

"TÜRKİYE'YE İHANET EDEN HERKES HAK ETTİĞİ DERSİ ALACAK"

80 milyonluk Türk milletinin ve tüm dünyanın gördüğü darbeyi, bir tek CHP Genel Başkanı ve avanesinin fark edemediğini, "Kaç tane 15 Temmuz oldu?" diye aramaya çıktığını belirten Erdoğan, Türkiye'de bir tane 15 Temmuz olduğunu, onun da milletin 15 Temmuz'u olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi ne diyorlar? 'Olağanüstü Hal kalksın, hapishaneler boşaltılsın, mahkemeler dağıtılsın' diyenler, milletin 15 Temmuz'unda yer almayan, o gece olup bitenlerden haberi de olmayanlardır. CHP Genel Başkanı'nın yaptıkları da söyledikleri de, şahsımı ve temsil ettiğim Cumhurbaşkanlığı kurumunu bir kenara bırakarak söylüyorum, şehitlerimize ve geride bıraktıkları emanetlerine, gazilerimize, 15 Temmuz'da canı pahasına sokaklara, meydanlara çıkan milyonlara, gazi Meclisimize, yargıya, hükümete saygısızlıktır.

CHP Genel Başkanı'nın yaptıklarından ve söylediklerinden mutlu olanlar kimlerdir biliyor musunuz? FETÖ'cülerdir, PKK'lılardır. Zaten Kandil'den öyle demiyor mu? Memnuniyetlerini, desteklerini bildiriyor. Ben buradan CHP'ye gönül veren kardeşlerime de sesleniyorum, Kandil'den bu yürüyüşü alkışlayanlarla beraber misiniz? Sizlere sesleniyorum. Bu kadar açık, net, kalkıp da bunu oradan alkışlayanlarla, kişi sevdikleriyle beraberdir hükmü gereğince hatırlatıyorum. Bu örgütleri üzerimize salan ve Türkiye'ye zarar vermek için fırsat kollayan tüm güçlerdir. Ülkemize saldıran herkes CHP'nin yanında yer alıyorsa durup bir düşünmek gerekmez mi? Öyle ya, adama 'Siz kimin ekmeğini yiyerek kime kılıç sallıyorsunuz' diye sormazlar mı?"

Millete, "Mahkemelerimiz, darbecilere, teröristlere onları destekleyenlere hukuk içinde cezalarını verene kadar bu davalar sürecek" diye seslenen Erdoğan, Türk milletine silah doğrultan, Türkiye'ye ihanet eden herkesin hak ettiği dersi alacağını vurguladı.