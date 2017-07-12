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Muhalefet heyetinden BM'ye "Esed'e baskı" çağrısı
Muhalefet heyetinden BM'ye

Cenevre'deki 7. tur Suriye görüşmelerine katılan muhalefet heyeti başkanı Hariri, "Rejim siyasi süreci konuşmayı reddediyor. Siyasi geçiş süreci konularına dahil olmuyor. BM'den siyasi sürecin ele alınması hususunda rejime ve destekçilerine baskı uygulamasını istiyoruz." dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsviçre'nin Cenevre kentinde süren 7. tur Suriye görüşmelerine katılan muhalefet heyeti başkanı Nasır Hariri, Esed rejimi heyetinin, siyasi geçişi müzakere etmekten kaçındığı belirterek, Birlemiş Milletler'i (BM) bu konudaki sorumluluğunu yerine getirmeye çağırdı.

Hariri, BM gözetimindeki Suriye görüşmelerinin üçüncü gününde, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile yaptığı toplantı sonrasında BM Cenevre Ofisi'nde basın açıklaması yaptı.

Hariri, "Rejim siyasi süreci konuşmayı reddediyor. Siyasi geçiş süreci konularına dahil olmuyor. Mistura'dan müzakerelerin ciddi biçimde ele alınması konusunda sorumluluğunu yerine getirmesini talep ettik." dedi.

Siyasi geçiş süreciyle ilgili pozisyonlarını BM'ye detaylı şekilde aktardıklarını dile getiren Hariri, "Eğer, siyasi geçiş sürecinin başlaması için ciddi bir niyet varsa rejimin bu sürece katılma sorumluluğu vardır. BM'den siyasi sürecin ele alınması hususunda rejime ve destekçilerine baskı uygulamasını istiyoruz." ifadesini kullandı.



İlgili Konular Hariri 7. tur Suriye görüşmeleri esed Suriye
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