Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
21:40, 12 Temmuz 2017 Çarşamba
Güncel
19:39, 12 Temmuz 2017 Çarşamba

  • Paylaş
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna başvurular başlıyor
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna başvurular başlıyor

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna yapılacak başvurular, 17 Temmuz'da başlayacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonuna yapılacak başvurular, 17 Temmuz'da başlayacak.

OHAL İnceleme İşlemleri Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, komisyonun 23 Ocak 2017 tarihli 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulduğu hatırlatıldı.

Kararname gereğince komisyonun, 7 üyesinin seçilerek çalışmalara başladığı belirtilen açıklamada, "Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar"ın Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandığı vurgulandı.

Buna göre komisyonca, kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi, öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, dernek, vakıf, sendika, federasyon, konfederasyon, özel sağlık kuruluşu, özel eğitim kurumu, vakıf yükseköğretim kurumu, özel radyo ve televizyon kuruluşu, gazete, dergi, haber ajansı, yayınevi ve dağıtım kanallarının kapatılması ile emekli personelin rütbelerinin alınmasına ilişkin itirazların incelenmesi işlemleri yürütülecek.

Komisyona başvurular, 17 Temmuz'dan itibaren "https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr/" adresinde yer alan elektronik ortamda hazırlanan başvuru formu doldurularak yapılacak. Doldurulan formun çıktısı imzaladıktan sonra valiliklere veya bakanlıkların merkez teşkilatlarına, ekinde ibraz edilecek belgeler ile teslim edilerek başvurular tamamlanacak.

Komisyona doğrudan başvuru yapılamayacak, valiliklere veya bakanlıkların merkez teşkilatlarına yapılabilecek.

Bizzat veya kanunen yetkili kişiler tarafından başvurular, işlemlerin başladığı tarihten itibaren 60 gün içerisinde yapılabilecek ve 14 Eylül'de sona erecek.

TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLER DE BAŞVURABİLECEK

Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlüler de bu kurumlar aracılığıyla başvuru yapabilecek.

Başvuruların tamamlanmasının ardından, komisyonca müracaatlar usul ve esastan incelenerek karara bağlanacak.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun başvuruyu, başvuran lehine karara bağlaması durumunda ise bu kararlar idarece 15 gün içerisinde yürürlüğe konulacak.

Öte yandan açıklamada, başvurunun reddine ilişkin kararlara ise KHK ile yapılan düzenleme uyarınca idari yargıda yargı yolunun açıldığı da kaydedildi.



İlgili Konular OHAL olağanüstü hal
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Darbe Komisyonu raporunu Meclis Başkanı Kahraman'a sundu
Darbe Komisyonu raporunu Meclis Başkanı Kahraman'a sundu

FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, hazırladığı raporu TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sundu
Genelkurmay Başkanı Akar ABD Hava Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti
Genelkurmay Başkanı Akar, ABD Hava Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Orgeneral Goldfein ile Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda bir araya geldi
Bakan Çavuşoğlu'ndan 12 saatte 3 Afrika ülkesine ziyaret
Bakan Çavuşoğlu'ndan 12 saatte 3 Afrika ülkesine ziyaret

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fildişi Sahili'ndeki İİT Dışişleri Bakanları Konseyinin 44. Toplantısı'na katıldıktan sonra Liberya ve Burkina Faso'ya geçerek resmi temaslarda bulundu
Ruanda Kurtuluş Günü'nün 23 yıl dönümü Ankara'da kutlandı
Ruanda Kurtuluş Günü'nün 23. yıl dönümü Ankara'da kutlandı

Ruanda Kurtuluş Günü'nün 23. yıl dönümü Sheraton Otel'de düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi katıldı
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna başvurular başlıyor
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna başvurular başlıyor

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna yapılacak başvurular, 17 Temmuz'da başlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bunlar ağaca değil dikene su veriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar ağaca değil, dikene su veriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mevlana Hazretleri, 'ağaca su vermeyi adalet, dikene su vermeyi zulüm' olarak tanımlıyor. Bunlar ağaca su değil, dikene su veriyor. Darbecileri ve teröristleri savunan CHP Genel Başkanı, bizden dikenlere su vermemizi talep ediyor. Biz asla böyle bir zulüm yoluna başvuramayız." dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Burkina Faso'da
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Burkina Faso'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ilk kez Burkina Faso’ya giderek ekonomik ve askeri alanlarda destek verdiğini söyledi
Kara Harp Okulundaki FETÖ eylemlerine ilişkin yeni iddianame
Kara Harp Okulundaki FETÖ eylemlerine ilişkin yeni iddianame

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Ankara Kara Harp Okulunda meydana gelen eylemler nedeniyle 5'i firari, 75'i tutuklu 239 kişi hakkında iddianame düzenlendi
İstanbullu 15-16 Temmuz'da ücretsiz seyahat edecek
İstanbullu 15-16 Temmuz'da ücretsiz seyahat edecek

İstanbul'da 15 ve 16 Temmuz tarihlerinde toplu taşıma iki boyunca ücretsiz olacak.
TSK'dan Bingöl kırsalında hava harekatı
TSK'dan Bingöl kırsalında hava harekatı

Terörle mücadele kapsamında Bingöl'ün Yayladere ilçesi kırsalına yönelik hava harekatında 5 PKK üyesi etkisiz hale getirildi
Pehlivanlar Kırkpınar öncesi son antrenmanlarını yapıyor
Pehlivanlar Kırkpınar öncesi son antrenmanlarını yapıyor

Edirne'de 14 Temmuz Cuma günü başlayacak 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi, pehlivanlar idmanlara devam ediyor
Hakkari'de quot özel güvenlik bölgesi quot uygulaması
Hakkari'de "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

Hakkari kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde bazı alanlar 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik OHAL açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik OHAL açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, OHAL'in çok da uzak olmayan bir gelecekte kalkmasının mümkün olduğunu söyledi
ABD Hava Kuvvetleri Komutanı Goldfein Ankara'da
ABD Hava Kuvvetleri Komutanı Goldfein Ankara'da

ABD Hava Kuvvetleri Komutanı David L. Goldfein Ankara'ya geldi
OHAL Komisyonu çalışmaya başlıyor
OHAL Komisyonu çalışmaya başlıyor

OHAL Komisyonu'nun çalışma esasları Resmi Gazete'de yayımlandı
quot 1 dolara üniformalarını göğüslerindeki bayrağı sattılar quot
"1 dolara üniformalarını, göğüslerindeki bayrağı sattılar"

Başbakan Yıldırım, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili, "Tarihin gördüğü en erdemli milletin karşısında 1 dolarlık paçavraya döndü bunlar. 1 dolara üniformalarını, ruhlarını, inançlarını, göğüslerindeki bayrağı ve milleti sattılar" dedi

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik OHAL açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik OHAL açıklaması

OHAL Komisyonu çalışmaya başlıyor
OHAL Komisyonu çalışmaya başlıyor

KHK kapsamında 965 şirkette kayyumların yetkileri TMSF'ye devredildi
KHK kapsamında 965 şirkette kayyumların yetkileri TMSF'ye devredildi

Fransa'dan OHAL açıklaması
Fransa'dan OHAL açıklaması

Bahçeli: OHAL devam etmelidir
Bahçeli OHAL devam etmelidir

Fransa tarihinde OHAL rekoru
Fransa tarihinde OHAL rekoru

OHAL Komisyonu Başkanı Menteş oldu
OHAL Komisyonu Başkanı Menteş oldu

Kamu görevlilerinin göreve iadesiyle ilgili düzenleme
Kamu görevlilerinin göreve iadesiyle ilgili düzenleme






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 