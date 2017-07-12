Lavrov'dan ABD seçimlerine müdahale iddialarına red

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin ABD'de 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaları reddetti.
Lavrov, Belçika'da Başbakan Charles Michel ve Dışişleri Bakanı Didier Reynders ile temaslarının ardından basına açıklamalarda bulundu.
Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'nin 2016 başkanlık seçimleri sırasında Rus avukat Natalia Veselnitskaya ile görüştüğüne ilişkin iddialar hakkında, "Bu iddiaları duyduğumda ben de şaşırdım. Bence bu çok mantıksız bir suçlama. Bir kişinin avukatla görüşmesinden ne tür tehdit doğabilir?" şeklinde konuştu.
Batı medyasının durumu çok büyüttüğünü dile getiren Lavrov, "Rusya'nın, ABD'deki seçim kampanyasına karıştığına ilişkin herhangi bir delil bulunmuyor." ifadesini kullandı.
Belçika Başbakanı Charles Michel de ikili görüşmelerde Suriye, Libya ve Ukrayna'daki durumu ele aldıklarını belirterek, "Suriye'nin güneybatısındaki ateşkes girişimi hakkında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan bilgi aldık. Ülkenin bir bölümünde de olsa ateşkes girişiminin önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Michel, Rusya ile Belçika'nın diplomatik ilişkilerinin 175. yılını kutladıklarını hatırlatarak, Avrupa Birliği ve Rusya arasında üst düzey temasların artırılması çağrısı yaptı.
Michel, Ukrayna ve Kırım bağlamında tarafların Minsk Anlaşması'nı uygulaması gerektiğini söyledi.
Afrika’da yaklaşık 400 yıl boyunca devam eden köle ticaretinin Doğu Afrika’daki toplama merkezlerinden biri olan Kenya'daki Shimoni köyü, hala o dönemin derin izlerini taşıyor
NATO, Kuzey Kore'nin 4 Temmuz'da gerçekleştirdiği kıtalararası balistik füze denemesini sert bir dille kınadı. Açıklamada, NATO'nun, BM'nin Kuzey Kore'ye daha fazla yaptırım uygulama yönündeki çalışmalarının desteklendiğinin altı çizildi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Rusya'nın ABD'deki seçim kampanyasına karıştığına ilişkin herhangi bir delil bulunmuyor" dedi
Cenevre'deki 7. tur Suriye görüşmelerine katılan muhalefet heyeti başkanı Hariri, "Rejim siyasi süreci konuşmayı reddediyor. Siyasi geçiş süreci konularına dahil olmuyor. BM'den siyasi sürecin ele alınması hususunda rejime ve destekçilerine baskı uygulamasını istiyoruz." dedi
Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Filistin tarafıyla barış görüşmeleri başlasa bile yasa dışı Yahudi işgal birimlerinin inşasının durdurulmayacağı söylendi
Suudi Arabistan Kralı Selman, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ı Selam Sarayı'nda kabul etti.
Yemen'de kolera salgını nedeniyle 27 Nisan'dan bu yana bin 742 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi
Stoklar, geçen hafta 7,6 milyon varil azalırken, son 14 haftanın 11'inde geriledi
Değişim Hareketi ve İslami Birlik Partisi'nden ortak açıklamada, "Hiç kimse, tek taraflı irade dayatarak referandum meselesini siyasi kazanım veya pazarlık konusu haline getirmemeli" denildi
Filipinler Marawi kentinde hava saldırısında 2 askerin öldüğü, 11 askerin yaralandığı bildirildi
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "(İsviçre'nin Crans-Montana kentindeki Kıbrıs Konferansı) Konferansta iki taraf anlaştıkça daha az asker, güven arttıkça saha az garanti sistemi üzerinden uzlaşmaya varılabilirdi. Konferansta güvenlik ve garantiler başlığının yanında toprak, mülkiyet ve siyasi eşitlikte de anlaşmazlıklar vardı" dedi
İspanya Kralı 6. Felipe ile Kraliçe Letizia, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in konuğu olarak geldiği Londra'da devlet töreniyle karşılandı
Rejim güçleri, başkent Şam'ın Cobar mahallesi ile Ayn Terma beldesine hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 7 sivil yaralandı
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 21 Filistinliyi gözaltına aldı
Antarktika'da Londra'nın dört katı büyüklüğünde trilyon tonluk buz dağı koptu. Bu şimdiye kadar kopan en büyük buz dağlarından biri.
ABD ordusuna ait bir derginin kapağında, omuzunda PKK elebaşı Öcalanlı arma olan bir örgüt mensubunun fotoğrafı kullanıldı