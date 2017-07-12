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Avrupa
20:43, 12 Temmuz 2017 Çarşamba

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Lavrov'dan ABD seçimlerine müdahale iddialarına red
Lavrov'dan ABD seçimlerine müdahale iddialarına red

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Rusya'nın ABD'deki seçim kampanyasına karıştığına ilişkin herhangi bir delil bulunmuyor" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin ABD'de 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaları reddetti.

Lavrov, Belçika'da Başbakan Charles Michel ve Dışişleri Bakanı Didier Reynders ile temaslarının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'nin 2016 başkanlık seçimleri sırasında Rus avukat Natalia Veselnitskaya ile görüştüğüne ilişkin iddialar hakkında, "Bu iddiaları duyduğumda ben de şaşırdım. Bence bu çok mantıksız bir suçlama. Bir kişinin avukatla görüşmesinden ne tür tehdit doğabilir?" şeklinde konuştu.

Batı medyasının durumu çok büyüttüğünü dile getiren Lavrov, "Rusya'nın, ABD'deki seçim kampanyasına karıştığına ilişkin herhangi bir delil bulunmuyor." ifadesini kullandı.

SURİYE'DE ATEŞKES

Belçika Başbakanı Charles Michel de ikili görüşmelerde Suriye, Libya ve Ukrayna'daki durumu ele aldıklarını belirterek, "Suriye'nin güneybatısındaki ateşkes girişimi hakkında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan bilgi aldık. Ülkenin bir bölümünde de olsa ateşkes girişiminin önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Michel, Rusya ile Belçika'nın diplomatik ilişkilerinin 175. yılını kutladıklarını hatırlatarak, Avrupa Birliği ve Rusya arasında üst düzey temasların artırılması çağrısı yaptı.

Michel, Ukrayna ve Kırım bağlamında tarafların Minsk Anlaşması'nı uygulaması gerektiğini söyledi.



İlgili Konular Lavrov trump ABD Suriye rusya
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