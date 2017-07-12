20:48, 12 Temmuz 2017 Çarşamba

Genelkurmay Başkanı Akar, ABD Hava Kuvvetleri Komutanı'nı kabul etti





Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Orgeneral Goldfein ile Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda bir araya geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral David L. Goldfein'i kabul etti. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Akar, Goldfein ve beraberindeki heyet ile Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda görüştü.

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