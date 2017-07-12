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20:51, 12 Temmuz 2017 Çarşamba

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NATO'dan Kuzey Kore'ye ilave yaptırım çağrısı
NATO'dan Kuzey Kore'ye ilave yaptırım çağrısı

NATO, Kuzey Kore'nin 4 Temmuz'da gerçekleştirdiği kıtalararası balistik füze denemesini sert bir dille kınadı. Açıklamada, NATO'nun, BM'nin Kuzey Kore'ye daha fazla yaptırım uygulama yönündeki çalışmalarının desteklendiğinin altı çizildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

NATO, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemesini sert bir dille kınadığı bildirildi.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore'nin 4 Temmuz'da gerçekleştirdiği, daha önce görülmemiş boyuttaki kıtalararası menzilli balistik füze denemesinin "en sert şekilde kınandığı" belirtildi.

Kuzey Kore'nin bu ve diğer füze denemelerinin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarını açıkça ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, "Kuzey Kore'nin, ittifaka, küresel barış ve güvenliğe teşkil ettiği tehdit büyüyor." ifadesi kullanıldı.

İLAVE YAPTIRIM ÇAĞRISI

Açıklamada, NATO'nun, BM'nin Kuzey Kore'ye daha fazla yaptırım uygulama yönündeki çalışmalarının desteklendiğinin altı çizildi.

Uluslararası topluma, mevcut yaptırımları tam olarak uygulama çağrısında da bulunulan açıklamada, Kuzey Kore'ye nükleer programını sonlandırması için baskı yapılması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin kışkırtıcı ve istikrarsızlaştırıcı davranışlarından derin kaygı duyulduğu ifade edilerek, Kuzey Kore'nin tüm kitle imha silahlarını, geri dönüşü olmayacak ve teyit edilebilir şekilde yok etmesi çağrısında bulunuldu.



İlgili Konular Kuzey Kore NATO
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