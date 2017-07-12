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Darbe Komisyonu raporunu Meclis Başkanı Kahraman'a sundu
Darbe Komisyonu raporunu Meclis Başkanı Kahraman'a sundu

FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, hazırladığı raporu TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, hazırladığı raporu TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sundu.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek ile bazı komisyon üyelerini makamında kabul eden Kahraman, yapılanın tarihe ışık tutacak nitelikte başarılı bir çalışma olduğunu söyledi.

15 Temmuz 2016 tarihinin, Türkiye tarihinde karanlık bir gün olduğunun altını çizen Kahraman, bunun "çok şükür" atlatıldığını dile getirdi.

Darbe Araştırma Komisyonunun, mühim, üzerinde vebal bulunan bir konuyu ele aldığını anlatan Kahraman, raporun geleceğe çok büyük bir ışık tutacağına dikkati çekti.

Bu tür raporların bir günlük değil, seneler sonrasına ait olduğuna işaret eden Kahraman, şöyle devam etti:

"Bugün darbe teşebbüsünün atlatılmış olması, doğan bu milli şuur dolayısıyla geleceğe de şamildir. Topluma kendini kabul ettiremeyen hareketlerin başarılı olması mümkün değildir. 26. dönem bu bakımdan tarihi görevler üstlendi. Bir darbenin atlatılmasında, araştırılmasında, anayasanın çıkmasında, içtüzük meselesinde... Bu döneme ait güzel meseleler bunlar. Toplumun ciddiyetle takip ettiği, sizin de titizlikle çalışmalarını yürüttüğü bir çalışma oldu bu. Batıdan gelenlerin çoğunluğu Türkiye'de olan hadiseleri, bu meselenin iç yüzünü tam manasıyla bilmiyorlar. Ayrıca bir karartma var. Vatan haini kelimesinin hafif kalacağı bir kişinin piyon olduğu uluslararası bir tezgahla karşı karşıyayız. Türkiye gizli-açık 17 darbe sürecini geçirmiştir. Ortadaki tablo, demokrasi şuurunun topluma yerleşmiş olduğunu gösterdi. 15 Temmuz'dan çok çıkarılacak ders var. 15 Temmuz, yaşatılmalı, sebepleri ve sonuçlarıyla örnek olmalı."



İlgili Konular 15 Temmuz darbe girişimi TBMM İsmail Kahraman
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