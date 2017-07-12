Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
21:40, 12 Temmuz 2017 Çarşamba
Afrika
21:02, 12 Temmuz 2017 Çarşamba

  • Paylaş
Kenya’nın Shimoni köyü köleliğin izlerini hala taşıyor | FOTO
Kenya’nın Shimoni köyü köleliğin izlerini hala taşıyor | FOTO

Afrika’da yaklaşık 400 yıl boyunca devam eden köle ticaretinin Doğu Afrika’daki toplama merkezlerinden biri olan Kenya'daki Shimoni köyü, hala o dönemin derin izlerini taşıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Afrika’da yaklaşık 400 yıl boyunca devam eden ve milyonlarca kişinin hayatını karartan köle ticaretinin Doğu Afrika’daki toplama merkezlerinden biri olan Kenya'daki Shimoni köyü, hala o dönemin derin izlerini taşıyor.

Kenya’nın kıyı eyaleti Kwale'deki köy, adını bir dönem içinde kölelerin tutulduğu ve Swahili dilinde “delik, oyuk” anlamına gelen Shimoni mağarasından alıyor.

Mağara, köle ticaretinin yaygın olduğu 1700’lerde uzun süre köleleri hapsetmek için kullanıldı. Kenya’nın iç kesimlerinden getirilen köleler, mağarada toplanıyor ardından gemilerle köle ticaretinin merkezi konumundaki Zanzibar’a götürülüyor, buradan da dünyanın farkı ülkelerine gönderiliyordu.

Shimoni Kölelik Müzesi'nden Athman Myongo, yaptığı açıklamada, önce Araplar, daha sonra Portekizliler ile İngilizlerin binlerce belki de milyonlarca masum Kenyalıyı köle olarak dünyanın dört bir yanına gönderdiğini belirtti.

Köydeki kölelik mağarası hakkında bilgi veren Myongo, Kenya’ya gelen sömürü güçlerinin ülkenin iç kesimlerinden topladıkları insanları haftalarca mağarada tuttuğunu söyledi.

"KÖLELERE İŞKENCE EDİLİYORDU"

Myongo, "Küçücük mağarada 600 ila 1000 kişi haftalarca bir arada tutuluyordu. Mağaradakiler, daha sonra satılmak üzere Zanzibar’daki köle pazarlarına gönderiliyordu.” dedi.

Mağarada açlık ve hastalıkla boğuşan kölelerden bazılarının öldüğüne işaret eden Myongo, mağarada ölen kölelerin cesetlerinin denize atıldığını belirtti.

Myongo, kaçmak isteyen kölelere işkence yapıldığını ifade ederek “Bu köleler, diğerlerine ders olsun diye herkesin gözü önünde ellerinden zincirlerle mağara duvarına asılıyor, aç ve susuz günlerce işkence görüyordu.” diye konuştu.

Mağaradaki kölelere su verilmediğini söyleyen Myongo, kölelerin tahta çubuklarla zemini kazdıklarını, sızan suyla hayatta kalmaya çalıştıklarını ifade etti.

Mağaranın belli bölümlerinde kölelerin zincirlere vurulduğu duvardaki oyuklar ve kölelerin ellerinden duvara çivilendiği demir halkanın parçaları hala duruyor.

Köleler tarafından elleriyle kazılarak oluşturulan mağaranın zeminindeki küçük su kuyusunda da hala su bulunuyor.

Bir dönem Afrikalıların acılarına ortak olan bu mağarada şimdi ise sadece yarasalar var. Yerli ve yabancı turistler de mağarayı ziyaret ediyor.

AFRİKA'DA 12 İLA 60 MİLYON KİŞİ KÖLELEŞTİRİLDİ

İngilizlerin Doğu Afrika Şirketi'nin ilk üst düzey personel ikamet merkezi ve ilk sömürge hapishanesi de Shimoni köyünde yer alıyordu.

Kenya'da Kwale eyaletinin yanı sıra Malindi ve Mombasa eyaletlerinde de köle toplama merkezleri bulunuyordu.

Tarihçilere göre, Afrika’da 1492'de başlayan ve 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar devam eden sömürge döneminde 12 ila 60 milyon kişi köleleştirildi.

Köle tacirleri, önceleri güçlü ve uzun çalışma koşullarına dayanabilecek köylüleri seçerken daha sonra kolay yakalandıkları ve gemilerde daha az yer kapladıkları için küçük çocuklar ve kadınları tercih etmeye başladı.

Afrika’dan gemilerle genellikle Brezilya ve Orta Amerika’ya götürülen kölelerin yüzde 30'u, yaklaşık 2 ay süren yolculuk sırasında çeşitli nedenlerden yaşamlarını yitiriyordu.

Amerika'ya sağ varmayı başaran köleler, şeker, pamuk, kahve ve tütün tarlalarında çalıştırılıyordu.

Mombasa'da tur rehberliği yapan 42 yaşındaki Rashid Zahran, AA muhabirine köle tüccarlarının bu işi tek başına yapmadığını, yerel kabile liderleriyle çalıştıklarını söyledi.

Zahran, “Afrika’daki kabileler, o dönemde birbirleriyle savaş halindeydi. Kazanan taraf, diğer kabilenin üyelerini köle ticaretini elinde bulunduran Araplar, Portekizliler ve İngilizlere satıyorlardı. Köle tacirleri de kabile liderlerinden satın aldıkları bu insanları Zanzibar’a götürerek satıyordu.” diye konuştu.

"HRİSTİYANLIĞI YAYMAK İÇİN KÖLELİĞİ BİTİRDİLER"

Kenya’da köle ticaretinin birçok millet tarafından yapıldığını söyleyen Zahran, herkesin bu pastadan payını aldığına işaret etti.

İngilizlerin Kenya’dan yeterince faydalandıktan sonra kendi çıkarları için 1873'te köleliği yasakladığını savunan Zahran, “İngilizler, Avrupa’daki sanayileşme ile kölelere ihtiyacın azalmasıyla köleliği bitirme kararı aldı. O dönemde insanların gözünde şeytani bir uygulama olarak görülen köleliği yasaklayarak Hristiyanlığı yaymak istediler.” dedi.

Sömürge tarihinin Kenya'daki okullarda okutulduğunu belirten Zahran, Kenya'dan ve çevre ülkelerden gelen turistlerin mağarayı gezip burada yaşananları dinleyince çok üzüldüklerini ve tarihi sorgulamaya başladıklarını sözlerine ekledi.



İlgili Konular afrika kenya
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Afrika Haberleri
Kenya nın Shimoni köyü köleliğin izlerini hala taşıyor FOTO
Kenya’nın Shimoni köyü köleliğin izlerini hala taşıyor | FOTO

Afrika’da yaklaşık 400 yıl boyunca devam eden köle ticaretinin Doğu Afrika’daki toplama merkezlerinden biri olan Kenya'daki Shimoni köyü, hala o dönemin derin izlerini taşıyor
NATO'dan Kuzey Kore'ye ilave yaptırım çağrısı
NATO'dan Kuzey Kore'ye ilave yaptırım çağrısı

NATO, Kuzey Kore'nin 4 Temmuz'da gerçekleştirdiği kıtalararası balistik füze denemesini sert bir dille kınadı. Açıklamada, NATO'nun, BM'nin Kuzey Kore'ye daha fazla yaptırım uygulama yönündeki çalışmalarının desteklendiğinin altı çizildi.
Lavrov'dan ABD seçimlerine müdahale iddialarına red
Lavrov'dan ABD seçimlerine müdahale iddialarına red

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Rusya'nın ABD'deki seçim kampanyasına karıştığına ilişkin herhangi bir delil bulunmuyor" dedi
Muhalefet heyetinden BM'ye quot Esed'e baskı quot çağrısı
Muhalefet heyetinden BM'ye "Esed'e baskı" çağrısı

Cenevre'deki 7. tur Suriye görüşmelerine katılan muhalefet heyeti başkanı Hariri, "Rejim siyasi süreci konuşmayı reddediyor. Siyasi geçiş süreci konularına dahil olmuyor. BM'den siyasi sürecin ele alınması hususunda rejime ve destekçilerine baskı uygulamasını istiyoruz." dedi
Netanyahu 'Yahudi işgal birimlerinden' vazgeçmiyor
Netanyahu 'Yahudi işgal birimlerinden' vazgeçmiyor

Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Filistin tarafıyla barış görüşmeleri başlasa bile yasa dışı Yahudi işgal birimlerinin inşasının durdurulmayacağı söylendi
Suudi Arabistan Kralı Selman ABD'li Bakan Tillerson'u kabul etti
Suudi Arabistan Kralı Selman, ABD'li Bakan Tillerson'u kabul etti

Suudi Arabistan Kralı Selman, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ı Selam Sarayı'nda kabul etti.
Yemen'deki kolera salgınında ölü sayısı artıyor
Yemen'deki kolera salgınında ölü sayısı artıyor

Yemen'de kolera salgını nedeniyle 27 Nisan'dan bu yana bin 742 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi
ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı
ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

Stoklar, geçen hafta 7,6 milyon varil azalırken, son 14 haftanın 11'inde geriledi
IKBY'de referandum tartışmaları
IKBY'de referandum tartışmaları

Değişim Hareketi ve İslami Birlik Partisi'nden ortak açıklamada, "Hiç kimse, tek taraflı irade dayatarak referandum meselesini siyasi kazanım veya pazarlık konusu haline getirmemeli" denildi
Filipinler savaş uçağı kendi askerlerini vurdu
Filipinler savaş uçağı kendi askerlerini vurdu

Filipinler Marawi kentinde hava saldırısında 2 askerin öldüğü, 11 askerin yaralandığı bildirildi
Kıbrıs'ta 'askersizlik sloganı' çözümsüzlüğü getirdi
Kıbrıs'ta 'askersizlik sloganı' çözümsüzlüğü getirdi

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "(İsviçre'nin Crans-Montana kentindeki Kıbrıs Konferansı) Konferansta iki taraf anlaştıkça daha az asker, güven arttıkça saha az garanti sistemi üzerinden uzlaşmaya varılabilirdi. Konferansta güvenlik ve garantiler başlığının yanında toprak, mülkiyet ve siyasi eşitlikte de anlaşmazlıklar vardı" dedi
İspanya Kral ve Kraliçesi Londra'da
İspanya Kral ve Kraliçesi Londra'da

İspanya Kralı 6. Felipe ile Kraliçe Letizia, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in konuğu olarak geldiği Londra'da devlet töreniyle karşılandı
Esed'den quot çatışmasızlık bölgeleri quot ne saldırmaya devam
Esed'den "çatışmasızlık bölgeleri"ne saldırmaya devam

Rejim güçleri, başkent Şam'ın Cobar mahallesi ile Ayn Terma beldesine hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 7 sivil yaralandı
İşgal güçleri 21 Filistinliyi gözaltına aldı
İşgal güçleri 21 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 21 Filistinliyi gözaltına aldı
5 bin 800 kilometrekarelik buz dağı koptu
5 bin 800 kilometrekarelik buz dağı koptu

Antarktika'da Londra'nın dört katı büyüklüğünde trilyon tonluk buz dağı koptu. Bu şimdiye kadar kopan en büyük buz dağlarından biri.
ABD ordusunun dergisinde skandal kapak
ABD ordusunun dergisinde skandal kapak

ABD ordusuna ait bir derginin kapağında, omuzunda PKK elebaşı Öcalanlı arma olan bir örgüt mensubunun fotoğrafı kullanıldı

Haberler

Bakan Çavuşoğlu'ndan 12 saatte 3 Afrika ülkesine ziyaret
Bakan Çavuşoğlu'ndan 12 saatte 3 Afrika ülkesine ziyaret

Kenya'nın asırlık sömürge tarihi
Kenya'nın asırlık sömürge tarihi

Afrikalı ormancılara yangın tatbikatı
Afrikalı ormancılara yangın tatbikatı

'Afrika ülkelerinin öğüde ya da müdahaleye ihtiyacı yok'
Afrika ülkelerinin öğüde ya da müdahaleye ihtiyacı yok'

Afrika'da savaşlar neden durmuyor
Afrika'da savaşlar neden durmuyor

Etiyopya'nın Harar şehrinde Ramazan'a veda
Etiyopya'nın Harar şehrinde Ramazan'a veda

'Avrupa, Türkiye'yi Afrika'da tehdit olarak görüyor'
Avrupa Türkiye'yi Afrika'da tehdit olarak görüyor'

"Fransa'yı Almanya'nın elinden sömürgeleri kurtardı"
quot Fransa'yı Almanya'nın elinden sömürgeleri kurtardı quot






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 