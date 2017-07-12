Paris mahkemesi Maliye'yi haksız, Google'ı haklı buldu

Paris İdari Mahkemesi, Maliye Bakanlığının ABD merkezli teknoloji şirketi Google’a kestiği bir milyar 115 milyon avro para cezasını iptal etti.
Mahkeme, geçmişten gelen birikmiş vergi cezaları için kesilen bir milyar 115 milyon avro tutarındaki cezasının haksız olduğuna ve vergiye tabi olmadığına hükmetti.
Gerekçeli kararda, Avrupa’daki merkezi İrlanda olan şirketin “2005 ve 2010 yılları arasında Fransa’da vergiye tabi olmadığı” görüşüne varıldı.
Fransa’da 700 işçi çalıştıran Google, bu ülkede 2015 yılında 6,7 milyon avro şirketler vergisi ödemişti.
Mahkemedeki duruşmalarda Google’ın avukatları, şirketin söz konusu tarihlerde reklam gelirlerini İrlanda’da ödediği ve Fransa’da ikinci kez gelir vergisi ödemelerinin haksızlık olacağı görüşünü dile getirmişti.
Google, Avrupa ülkelerinde vergi kaçırdığı suçlaması yüzünden uzun süredir AB Komisyonu’nun da yakın takibinde bulunuyor.
AB Komisyonu, 27 Haziran’da, Google'a internet aramalarındaki hakim konumunu kötüye kullanmaktan dolayı 2,42 milyar avroluk rekor para cezası verirken, çalışma biçimini değiştirmesi için 90 gün süre tanımıştı.
İngiliz hükümeti ile Google arasında bu ülkede 2005 yılından bu yana ödenmemiş vergi borçlarının ödenmesi için 130 milyon sterlin karşılığında bir uzlaşma sağlanmıştı.
İtalya ise Googla’a 306 milyon avro vergi cezası kesmişti.
Arap Birliği Enformasyon Bakanları'nın katıldığı Kahire'deki toplantıda gerginlik çıktı, Katar temsilcisi oturumu terk etti
Brezilya'da devlete ait petrol şirketi Petrobras üzerinden rüşvet almakla suçlanan Lula da Silva 9 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Fransız mahkemesi, Google İrlanda'nın 2005-2010 arasında Fransa'da vergilendirilemeyeceğine hükmetti
Afrika’da yaklaşık 400 yıl boyunca devam eden köle ticaretinin Doğu Afrika’daki toplama merkezlerinden biri olan Kenya'daki Shimoni köyü, hala o dönemin derin izlerini taşıyor
NATO, Kuzey Kore'nin 4 Temmuz'da gerçekleştirdiği kıtalararası balistik füze denemesini sert bir dille kınadı. Açıklamada, NATO'nun, BM'nin Kuzey Kore'ye daha fazla yaptırım uygulama yönündeki çalışmalarının desteklendiğinin altı çizildi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Rusya'nın ABD'deki seçim kampanyasına karıştığına ilişkin herhangi bir delil bulunmuyor" dedi
Cenevre'deki 7. tur Suriye görüşmelerine katılan muhalefet heyeti başkanı Hariri, "Rejim siyasi süreci konuşmayı reddediyor. Siyasi geçiş süreci konularına dahil olmuyor. BM'den siyasi sürecin ele alınması hususunda rejime ve destekçilerine baskı uygulamasını istiyoruz." dedi
Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Filistin tarafıyla barış görüşmeleri başlasa bile yasa dışı Yahudi işgal birimlerinin inşasının durdurulmayacağı söylendi
Suudi Arabistan Kralı Selman, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ı Selam Sarayı'nda kabul etti.
Yemen'de kolera salgını nedeniyle 27 Nisan'dan bu yana bin 742 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi
Stoklar, geçen hafta 7,6 milyon varil azalırken, son 14 haftanın 11'inde geriledi
Değişim Hareketi ve İslami Birlik Partisi'nden ortak açıklamada, "Hiç kimse, tek taraflı irade dayatarak referandum meselesini siyasi kazanım veya pazarlık konusu haline getirmemeli" denildi
Filipinler Marawi kentinde hava saldırısında 2 askerin öldüğü, 11 askerin yaralandığı bildirildi
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "(İsviçre'nin Crans-Montana kentindeki Kıbrıs Konferansı) Konferansta iki taraf anlaştıkça daha az asker, güven arttıkça saha az garanti sistemi üzerinden uzlaşmaya varılabilirdi. Konferansta güvenlik ve garantiler başlığının yanında toprak, mülkiyet ve siyasi eşitlikte de anlaşmazlıklar vardı" dedi
İspanya Kralı 6. Felipe ile Kraliçe Letizia, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in konuğu olarak geldiği Londra'da devlet töreniyle karşılandı
Rejim güçleri, başkent Şam'ın Cobar mahallesi ile Ayn Terma beldesine hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 7 sivil yaralandı