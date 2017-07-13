Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
02:37, 13 Temmuz 2017 Perşembe
Ortadoğu
Güncelleme: 02:15, 13 Temmuz 2017 Perşembe

  • Paylaş
'Katar kolay lokma değil'
'Katar kolay lokma değil'

Katar Hükümet İrtibat Bürosu Başkanı Şeyh Seyf, "Kirli kampanya, asılsız iddialar, yasa dışı ve adil olmayan ambargo, ardından da gizli belgelerin sızdırılması. Ne var ki Katar, kolay lokma değil, basit bir hedef de değil." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Katar Hükümet İrtibat Bürosu Başkanı Şeyh Seyf bin Ahmed Al Sani, ülkesine karşı kirli bir kampanya yürütüldüğünü, ancak Katar'ın "kolay lokma" olmadığını belirtti.

Şeyh Seyf, Twitter üzerinden Arapça ve İngilizce paylaştığı iletilerde, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın Katar'a uyguladığı ambargoyu eleştirdi.

"Kirli kampanya, asılsız iddialar, yasa dışı ve adil olmayan ambargo, ardından da gizli belgelerin sızdırılması (2013 Riyad Anlaşması ve 2014 Tamamlayıcı Anlaşması). Ne var ki Katar, kolay lokma değil, basit bir hedef de değil. Halklar cahil hiç değil." ifadelerini kullanan Şeyh Seyf, ülkesinin ambargo karşısında dayanıklı olduğunu vurguladı.



İlgili Konular körfez krizi katar krizi Katar
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
Trump'ın FBI Direktörü adayı Wray'dan ilginç 'sadakat' çıkışı
Trump'ın FBI Direktörü adayı Wray'dan ilginç 'sadakat' çıkışı

ABD Başkanı Trump'ın FBI Direktör adayı Wray, "(FBI adaylığı) Bu sürecin herhangi bir noktasında kimseye sadakat yemini etmedim. Ben de kesinlikle kimseye sadakat sözü vermedim" dedi
Katar kolay lokma değil'
'Katar kolay lokma değil'

Katar Hükümet İrtibat Bürosu Başkanı Şeyh Seyf, "Kirli kampanya, asılsız iddialar, yasa dışı ve adil olmayan ambargo, ardından da gizli belgelerin sızdırılması. Ne var ki Katar, kolay lokma değil, basit bir hedef de değil." dedi.
Dünyada 2 1 milyar kişinin evinde kullanılabilir su yok
Dünyada 2,1 milyar kişinin evinde kullanılabilir su yok

Birleşmiş Milletler (BM) raporu, dünya genelinde 2,1 milyar kişinin evinde temiz suya, 4,5 milyar kişinin ise sıhhi temizlik hizmetlerine erişim imkanı olmadığını ortaya koydu
Kahire'de 'Al Jazeera' gerginliği Katar oturumu terk etti
Kahire'de 'Al Jazeera' gerginliği! Katar oturumu terk etti

Arap Birliği Enformasyon Bakanları'nın katıldığı Kahire'deki toplantıda gerginlik çıktı, Katar temsilcisi oturumu terk etti
Brezilya eski Devlet Başkanı'na 9 yıl hapis cezası
Brezilya eski Devlet Başkanı'na 9 yıl hapis cezası

Brezilya'da devlete ait petrol şirketi Petrobras üzerinden rüşvet almakla suçlanan Lula da Silva 9 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Paris mahkemesi Maliye'yi haksız Google'ı haklı buldu
Paris mahkemesi Maliye'yi haksız, Google'ı haklı buldu

Fransız mahkemesi, Google İrlanda'nın 2005-2010 arasında Fransa'da vergilendirilemeyeceğine hükmetti
Kenya nın Shimoni köyü köleliğin izlerini hala taşıyor FOTO
Kenya’nın Shimoni köyü köleliğin izlerini hala taşıyor | FOTO

Afrika’da yaklaşık 400 yıl boyunca devam eden köle ticaretinin Doğu Afrika’daki toplama merkezlerinden biri olan Kenya'daki Shimoni köyü, hala o dönemin derin izlerini taşıyor
NATO'dan Kuzey Kore'ye ilave yaptırım çağrısı
NATO'dan Kuzey Kore'ye ilave yaptırım çağrısı

NATO, Kuzey Kore'nin 4 Temmuz'da gerçekleştirdiği kıtalararası balistik füze denemesini sert bir dille kınadı. Açıklamada, NATO'nun, BM'nin Kuzey Kore'ye daha fazla yaptırım uygulama yönündeki çalışmalarının desteklendiğinin altı çizildi.
Lavrov'dan ABD seçimlerine müdahale iddialarına red
Lavrov'dan ABD seçimlerine müdahale iddialarına red

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Rusya'nın ABD'deki seçim kampanyasına karıştığına ilişkin herhangi bir delil bulunmuyor" dedi
Muhalefet heyetinden BM'ye quot Esed'e baskı quot çağrısı
Muhalefet heyetinden BM'ye "Esed'e baskı" çağrısı

Cenevre'deki 7. tur Suriye görüşmelerine katılan muhalefet heyeti başkanı Hariri, "Rejim siyasi süreci konuşmayı reddediyor. Siyasi geçiş süreci konularına dahil olmuyor. BM'den siyasi sürecin ele alınması hususunda rejime ve destekçilerine baskı uygulamasını istiyoruz." dedi
Netanyahu 'Yahudi işgal birimlerinden' vazgeçmiyor
Netanyahu 'Yahudi işgal birimlerinden' vazgeçmiyor

Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Filistin tarafıyla barış görüşmeleri başlasa bile yasa dışı Yahudi işgal birimlerinin inşasının durdurulmayacağı söylendi
Suudi Arabistan Kralı Selman ABD'li Bakan Tillerson'u kabul etti
Suudi Arabistan Kralı Selman, ABD'li Bakan Tillerson'u kabul etti

Suudi Arabistan Kralı Selman, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ı Selam Sarayı'nda kabul etti.
Yemen'deki kolera salgınında ölü sayısı artıyor
Yemen'deki kolera salgınında ölü sayısı artıyor

Yemen'de kolera salgını nedeniyle 27 Nisan'dan bu yana bin 742 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi
ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı
ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

Stoklar, geçen hafta 7,6 milyon varil azalırken, son 14 haftanın 11'inde geriledi
IKBY'de referandum tartışmaları
IKBY'de referandum tartışmaları

Değişim Hareketi ve İslami Birlik Partisi'nden ortak açıklamada, "Hiç kimse, tek taraflı irade dayatarak referandum meselesini siyasi kazanım veya pazarlık konusu haline getirmemeli" denildi
Filipinler savaş uçağı kendi askerlerini vurdu
Filipinler savaş uçağı kendi askerlerini vurdu

Filipinler Marawi kentinde hava saldırısında 2 askerin öldüğü, 11 askerin yaralandığı bildirildi

Haberler

Kahire'de 'Al Jazeera' gerginliği! Katar oturumu terk etti
Kahire'de 'Al Jazeera' gerginliği Katar oturumu terk etti

'Hamas Katar'dan vazgeçmeyecek'
Hamas Katar'dan vazgeçmeyecek'

Katar operasyonu neden yarım kaldı?
Katar operasyonu neden yarım kaldı

Katar'dan KİK üyesi bazı ülkelere gizli bilgileri ifşa suçlaması
Katar'dan KİK üyesi bazı ülkelere gizli bilgileri ifşa suçlaması

"Katar'ın Filistin davasına desteği sürecek"
quot Katar'ın Filistin davasına desteği sürecek quot

ABD ile Katar terörle mücadele mutabakatı imzaladı
ABD ile Katar terörle mücadele mutabakatı imzaladı

Kudüs'ten Katar'a destek, ablukaya ve Filistin Yönetimi'ne tepki
Kudüs'ten Katar'a destek ablukaya ve Filistin Yönetimi'ne tepki

Kuveyt, ABD ve İngiltere'den 'Körfez krizi' için diyalog çağrısı
Kuveyt ABD ve İngiltere'den 'Körfez krizi' için diyalog çağrısı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 