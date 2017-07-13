Trump'ın FBI Direktörü adayı Wray'dan ilginç 'sadakat' çıkışı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörlüğüne aday gösterdiği Christopher Wray, Trump'ın etik olmayan veya yasadışı bir talebi olması durumunda istifa edeceğini söyledi.Trump tarafından görevden alınan eski FBI Direktörü James Comey’in yerine atanmak üzere Trump tarafından aday gösterilen Wray, Senato Adalet Komitesinde senatörlerin sorularını cevapladı.
"Trump’ın, eski FBI başkanından sadakat talebinde bulunduğu" iddiaları hatırlatılan Wray, kimsenin kendisinden sadakat talebinde bulunmadığını ifade etti. Wray, Senato’daki oturum öncesinde herhangi bir Beyaz Saray yetkilisiyle konuşmadığını söyledi.
FBI gibi bir kurumun “korkusuz, tarafsız ve siyasi etkilerden uzak” olması gerektiğinin altını çizen Wray "Bu sürecin herhangi bir noktasında kimseye sadakat yemini etmedim. Ben de kesinlikle kimseye bir sadakat sözü vermedim." dedi.
Trump ile tek başına görüşme ihtimali sorulan Wray, "Yüksek olasılıkla olmaz." yanıtını verdi.
Trump’ın, Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'i "cadı avı" yapmakla suçladığı iddiaları sorulan Wray, Meuller’in çalışmasını sonuna kadar destekleyeceğini, söz konusu Rusya soruşturmasına karışılması durumunda konuyu Kongre’ye bildireceğini kaydetti.
Wray, "Direktör Mueller'in soruşturmasını engellemeye yönelik her çabayı kabul edilemez ve yanlış olarak değerlendireceğim ve gereğinde sert biçimde ve uygun şekilde yerine getireceğim.” ifadelerini kullandı.
Trump’ın cadı avı yorumuna ise Wray, "Direktör Mueller’in cadı avında olduğunu düşünmüyorum." dedi.
FBI Direktörü adayına Rusya’nın ABD seçimlerine karışıp karışmadığı da soruldu.
Ülkenin seçimlerini etkilemeye yönelik her türlü çabanın FBI’ya bildirilmesi gerektiğine dikkati çeken Wray, "Rusya’nın ABD seçimlerine karıştığına" yönelik iddialar konusunda ise “İstihbarat toplumunun değerlendirmesine yönelik şüphe duymam için bir sebep yok.” değerlendirmesinde bulundu.
ABD Başkanı Trump'ın FBI Direktör adayı Wray, "(FBI adaylığı) Bu sürecin herhangi bir noktasında kimseye sadakat yemini etmedim. Ben de kesinlikle kimseye sadakat sözü vermedim" dedi
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