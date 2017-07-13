Kilis'te askeri alanda yangın: Yaralılar var

Kilis'te askeri bölgede çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.
Alınan bilgiye göre, Kilis-Gaziantep karayolunun 15. kilometresinde yer alan geçici konteyner bölgesinde sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Yangın, zaman zaman mühimmat bölgesinden küçük çaplı patlama seslerinin duyulmasına neden oldu. Olay yeri yakınından geçen yol çift yönlü araç trafiğine kapatıldı.
Kilis ve Gaziantep'ten itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği alanda süren yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.
Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, yangın sırasında can kaybı yaşanmadığı, dumandan etkilenen 10 askerin Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Bu arada, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ve Belediye Başkanı Hasan Kara da olay yerine giderek incelemelerde bulundu.
Yazar Gültekin, "FETÖ'nün yanına diğer cemaatleri de katıp 'Bütün cemaatler tehlikedir.' diyenlere prim vermemek gerekiyor. Bu bizi çok zayıflatır" dedi
İstanbul Valisi Vasip Şahin dört ilde yapılan terör operasyonlarında toplamda 44 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Vali Şahin Beşiktaş'ta yaşanan terör saldırısının organizatörünün de gözaltında olduğunu belirtti.
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 47 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması başladı
Darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca yürütülen toplu taşıma hizmetleri, hafta sonu ücretsiz olacak
Hakkında "FETÖ üyeliği" suçundan soruşturma başlatılan "Uyanış" filminin yönetmeni Ali Avcı gözaltına alındı. Avcı'nın son filminin fragmanında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik sahneler tepki çekmişti.
İzmir'de, Gazi Bulvarı'ndaki tramvay hattında, beton dökme ve ray döşeme çalışmaları sırasında asırlık çınar ağaçları sunta kafeslerle koruma altına alındı.
Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda bombalı araç ihbarı polisi harekete geçirdi
Gaziantep'te güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan 3 kişinin üzerinde 2 el bombası ve 2 tabanca ele geçirildi
Gaziantep yolundaki geçici konteyner bölgesinde askeri alanda sabaha karşı başlayan yangın devam ediyor.Yangında dumandan etkilenen 10 asker, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 15-17 Temmuz'da Marmaray'ın ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Yanılıp yenilip yeni bir darbe girişimini aklından, havsalasından geçiren varsa ölümü göze almış demektir, bunu da özellikle hatırlatıyorum" dedi
FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, hazırladığı raporu TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sundu
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Orgeneral Goldfein ile Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fildişi Sahili'ndeki İİT Dışişleri Bakanları Konseyinin 44. Toplantısı'na katıldıktan sonra Liberya ve Burkina Faso'ya geçerek resmi temaslarda bulundu
Ruanda Kurtuluş Günü'nün 23. yıl dönümü Sheraton Otel'de düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi katıldı