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Türkiye ve Dünya gündemi
09:22, 13 Temmuz 2017 Perşembe

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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 13 Temmuz 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 13 Temmuz 2017

14 Temmuz Fransa Milli Günü törenlerine davet edilen ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile baş başa görüştükten sonra ortak basın açıklaması yapacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- 15 Temmuz'un birinci yılı

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'na katılacak.

(Ankara/14.00) 

- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türk ve yabancı basın mensuplarıyla bir araya gelecek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına iştirak edecek.

(Brüksel/11.00/Strazburg/22.00) 

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün, 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında Türkiye'de ağırladığı yabancı basın mensupları ve ulusal basınla bir araya gelecek.

(Ankara/11.30) 

- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenecek "Bu Bayrak Bize Emanet" programına katılacak.

(İstanbul/21.00) 

- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ankara Ticaret Odası, Ankara Valiliği ve Ankara Kalkınma Ajansı iş birliğinde düzenlenen "15 Temmuz ve Kalkınma Paneli"ne iştirak edecek.

(Ankara/09.30) 

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.00) 

- Dünya genelindeki Türk temsilcilikleri ve vatandaşlarının FETÖ'nün geçen yılki darbe girişiminin yıl dönümü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anma etkinlikleri takip ediliyor.

(Washington/Vatikan/Strazburg/Saraybosna/Belgrad/Rotterdam) 


2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldırım, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Abdurrahman Suveyhili, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/19.30/16.00/17.00/18.00)

3- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Abdurrahman Suveyhli ile görüşecek, Gambiya Dışişleri, Uluslararası İş Birliği ve Yurtdışında Yaşayan Gambiyalılar Bakanı Ousainou Darboe'yı kabul edecek.

(TBMM/11.00/18.00)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Estonya'da "Çevre Bakanları Gayri Resmi Toplantısı"na katılacak.

(Tallinn)

2- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Büyük Abant Oteli ve Kongre Merkezi'nde, Türkiye Maarif Vakfı Yıllık İstişare Toplantısı ile İstanbul Ticaret Odası Meclis Toplantısı'na katılacak.

(Bolu/10.00/İstanbul/16.00) 


EKONOMİ

1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Mirko Sarovic ile görüşecek.

(Ankara/15.30) 

2- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Aile Yaşam Merkezinin açılışını yapacak, incelemelerde bulunacak, “23. Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni” dolayısıyla verilecek resepsiyona katılacak.

(Bayburt/13.30-18.30) 

3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun-Çarşamba Devlet Yolu'nda farklı seviyeli kavşak köprüleri açılış törenine katılacak.

- Samsun Valiliğini ziyaret edecek Arslan, Sinop'ta inceleme ve ziyaretlerde bulunacak.

(Samsun/11.00/09.50/Sinop/13.30-20.00)

4- TÜİK, mayıs ayına ilişkin sanayi ciro endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türk-İş, TİSK, TESK, TZOB, Hak-İş, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve TOBB’un oluşturduğu Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi (KİK) tarafından 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında TOBB’da ortak basın toplantısı düzenlenecek.

(Ankara/11.00) 

6- Anadolu Ajansının global iletişim sponsoru olduğu 22. Dünya Petrol Kongresi, yapılacak oturumların ardından sona erecek.

(İstanbul) 

 

DÜNYA DİPLOMASİ


1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gambiya Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Gambiyalılar Bakanı Ousainou Darboe ile görüşecek. Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Gambiyalı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00) 

2- 14 Temmuz Fransa Milli Günü törenlerine davet edilen ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile baş başa görüştükten sonra ortak basın açıklaması yapacak.


(Paris) 

3- Musul kent merkezinin DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Musul) 

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana) 

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke) 

6- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan kriz izleniyor.

(Riyad) 


KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünde düzenlenecek Gezici Kütüphane Araçlarının İllere Teslim Töreni'ne katılacak.

- Avcı, Haliç Kongre Merkezinde düzenlenecek 2. Çekmeköy Uluslararası Kısa Film Yarışması Gala ve Ödül Töreni'nde bulunacak.

(Ankara/11.00/14.00/İstanbul/19.00) 

SPOR

1- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda İsveç'in Östersunds takımıyla karşılaşacak.

(Östersund/20.00) 

2- TFF 1. Lig 2017-2018 sezonu fikstür çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/16.00)



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