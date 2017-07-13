09:52, 13 Temmuz 2017 Perşembe

Anadolu Adalet Sarayı'nda bombalı araç alarmı





Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda bombalı araç ihbarı polisi harekete geçirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nın otoparkında bombalı araç olduğu yönündeki ihbar üzerine polis alarma geçti. Edinilen bilgiye göre, Adalet Sarayı'nda saat 11.00'de bomba patlayacağı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgede güvenlik önlemleri alındı. Polis binanın otoparkındaki şüpheli araçlar inceleniyor. Bina ve çevresindeki güvenlik önlemleri devam ediyor.

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