09:55, 13 Temmuz 2017 Perşembe

Asırlık çınarlara sunta kafesli koruma

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İzmir'de Konak Tramvayı'nın Gazi Bulvarı'ndan geçen, asırlık çınar ağaçlarının bulunduğu bölümde beton dökme ve ray döşeme çalışmaları sürüyor. Bu bölgedeki ağaçları korumak için kökleri sunta kafes ile koruma altına alındı. Ayrıca ağaçların ortasından geçecek hatta yine köklerini korumak için raylar bu kesimde yüksek olarak döşenmeye başladı.

Tramvay hattı Gazi Bulvarı Çankaya kavşağından Şair Eşref Bulvarı'na dönecek. Şair Eşref Bulvarı'nda ortadaki çınar ve dut ağaçlarının sağ ve solundan ilerleyecek. Hocazade Camii'nden sonra ise hat Ali Çetinkaya Bulvarı'na dönüp, daha sonra Atatürk Spor Salonu köşesine, Ziya Gökalp Bulvarı'ndan Alsancak Gar'ı önüne ulaşacak.