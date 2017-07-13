10:06, 13 Temmuz 2017 Perşembe

"FIFA itirafçısı" Blazer hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

"FIFA itirafçısı" olarak da bilenen eski FIFA İcra Kurulu üyesi Chuck Blazer, 72 yaşında yaşamını yitirdi.

Blazer'in avukatları Eric Corngold ve Mary Mulligan yaptıkları açıklamada, kalın bağırsak kanseri ve şeker hastalığı olan Blazer'ın hayatını kaybettiğini bildirdi.

FIFA İcra Kurulu'nda 1997-2013 yıllarında görev alan Blazer'ın, FIFA'nın üst düzey yöneticilerinin gözaltına alınmasına yol açan tüm bilgi ve belgeleri 2011'den itibaren ABD'li yetkililere verdiği ifade edilmişti.

1998 Dünya Kupası'nda Fransa'nın, 2010 Dünya Kupası'nda ise Güney Afrika'nın turnuvalara ev sahipliği sürecinde, aralarında Blazer'ın da yer aldığı FIFA'dan yetkililere rüşvet verdiği iddiaları da bu bilgiler ışığında ortaya atılmıştı.

FIFA'daki yolsuzluk iddialarının ortaya çıkmasında ABD ile iş birliği yapan ve daha önce kendisinin de rüşvet aldığını itiraf eden Blazer, ömür boyu futboldan men cezası almıştı.