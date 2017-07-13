"Uyanış" filminin yönetmeni Avcı, FETÖ'den gözaltında

Hakkında FETÖ üyeliğinden soruşturma başlatılan "Uyanış" filminin yönetmeni Ali Avcı ve Avcı'nın evinde bulunduğu belirlenen Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) soruşturmasında firari olarak aranan "ByLock" kullanıcısı Fetullah Karabiber gözaltına alındı.
''UYANIŞ''IN FRAGMANINDAKİ SAHNELER TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Ali Avcı'nın "Uyanış" filminin fragmanında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik skandal sahneler tepki çekmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, "FETÖ üyeliği" suçundan hakkında soruşturma başlatılan "Uyanış" filminin yönetmeni Ali Avcı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avcı'yı, Bağcılar'daki evine düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.
Evde bulunun ve kendisini Hasan Aslan olarak tanıtan kişi ise polis ekiplerinin evde arama yaptığı sırada kaçmaya çalıştı. Ekiplerce yakalanan bu kişinin YTÜ soruşturmasında firari olarak aranan ve "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen Fetullah Karabiber olduğu belirlendi.
Yönetmen Ali Avcı ve İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında yakalama kararı bulunan Fetullah Karabiber emniyete götürüldü.
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Hakkında "FETÖ üyeliği" suçundan soruşturma başlatılan "Uyanış" filminin yönetmeni Ali Avcı gözaltına alındı. Avcı'nın son filminin fragmanında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik sahneler tepki çekmişti.
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