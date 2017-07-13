10:21, 13 Temmuz 2017 Perşembe

ABD'de farelerle 32 milyon dolarlık mücadele

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD'nin en büyük kenti ve ülkenin "ekonomik başkenti" olarak bilinen 8 milyon 400 bin nüfuslu New York'ta farelerle mücadele için 32 milyon dolarlık bütçe ayrıldı.

New York Belediyesi sayısı 2 milyon civarında olduğu tahmin edilen farelerle mücadelede hedef büyüttü.

Belediye yönetimi, kentte insan sağlığına zararı bilinen bu kemirgenlerin yaklaşık yüzde 70'ini azaltmak için 32 milyon dolar bütçe ayırdığını açıkladı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yaptığı açıklamada, "Fareleri New York'ta yaşamın normal bir parçası olarak kabul etmiyoruz." dedi.

Blasio, mücadelede hedefin Manhattan'ın Chinatown, East Village ve Lower East Side, Brooklyn'in Bushwick ve Bedford-Stuyvesant ve Bronx'ın Grand Concourse bölgeleri olduğunu bildirdi.

Kent, mücadele çerçevesinde eylül ayında farelere karşı dayanıklı güneş kompaktörleri kurarak telden üretilmiş atık sepetlerini çelik kutularla değiştirmeyi planlıyor.

Bronx'ın Grand Concourse bölgesinde geçen şubat ayında bir kişinin, fare idrarına temasla bulaşan "leptospiroz"dan öldüğü açıklanmıştı.