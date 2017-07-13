10:34, 13 Temmuz 2017 Perşembe

Karadavi'nin kızı ve damadının gözaltı süresi uzatıldı





Bayram tatili için gittikleri Mısır'da gözaltına alınan Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin kızı Ula el-Karadavi ile eşi Husam Halef'in gözaltı süresi 15 gün uzatıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Mısır'da Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin kızı Ula el-Karadavi ile eşi Husam Halef'in gözaltı süresinin 15 gün uzatıldığı belirtildi. Karadavi ve Halef'in avukatı Ahmed Ebu Ala Madi, basına yaptığı açıklamada, Mısır Ulusal Güvenlik Savcılığı'nın, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) üye olmak suçlamasıyla gözaltında bulunan müvekkillerinin gözaltı süresini 15 gün uzattığını söyledi. Madi, müvekkili Karadavi'nin, Kahire'nin kuzeyindeki El-Kanatır Kadın Hapishanesi'ne götürülerek tek kişilik hücreye konulduğunu, eşi Halef'in ise Kahire'nin güneyindeki yüksek güvenlikli Tura 2 Hapishanesi'ne sevk edildiğini aktardı. 30 HAZİRAN'DA GÖZALTINA ALINMIŞLARDI Ula el-Karadavi ve muhalif Vasat Partisi yöneticilerinden eşi Husam Halef, 30 Haziran'da, bayram tatili için gittikleri Mısır'ın kuzeyindeki Sahil el-Şimali bölgesinde gözaltına alınmıştı. Savcılık, çift hakkında, İhvan'a üye olmak ve devlet kurumlarının güvenliğini tehdit eden terör eylemi planlamak suçlamasıyla 15 gün gözaltı kararı çıkarmıştı. Mısır'da 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından oluşturulan "meşruiyeti destek koalisyonu" üyesi olmak suçlamasıyla tutuklanan Halef, Kahire Cinayet Mahkemesi tarafından Mart 2016'da serbest bırakılmıştı.

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