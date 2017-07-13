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10:47, 13 Temmuz 2017 Perşembe

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Katar gemilerinin Süveyş Kanalı limanlarına girişine yasak
Katar gemilerinin Süveyş Kanalı limanlarına girişine yasak

Katar’a ait gemilerin Katar'a uygulanan yaptırımlar kapsamında Süveyş Kanalı limanlarını kullanışının engelleneceği bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Mısır'ın Süveyş Kanalı Kurumu’ndan yapılan açıklamada Katar gemilerinin Süveyş Kanalı’ndaki limanlara girişinin yasaklandığı bildirildi.

Karar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’in aralarında bulunduğu Arap ülkelerinin Katar’a yönelik başlattığı yaptırımlar kapsamında alındığı belirtildi.

Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi direktörü Mohab Memiş tarafından basına yapılan açıklamada Mısır hükümetinin Katar’a yönelik alınan kararların kendilerini ilgilendiren kısımlarının uygulanacağı belirtildi.

Katar’a ait gemilerin bu kapsamda Süveyş Kanalı limanlarını kullanışının engelleneceği bildirildi.

Kararın Katar gemilerinin Süveyş kanalından geçişini etkilemeyeceği ifade edildi.



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