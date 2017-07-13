Katar gemilerinin Süveyş Kanalı limanlarına girişine yasak

'Katar kolay lokma değil'

Katar Hükümet İrtibat Bürosu Başkanı Şeyh Seyf, "Kirli kampanya, asılsız iddialar, yasa dışı ve adil olmayan ambargo, ardından da gizli belgelerin sızdırılması. Ne var ki Katar, kolay lokma değil, basit bir hedef de değil." dedi.