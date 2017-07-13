11:45, 13 Temmuz 2017 Perşembe

Beşiktaş'taki stadyum saldırısının organizatörü yakalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İstanbul Valisi Vasip Şahin dört ilde yapılan terör operasyonlarında toplamda 44 kişinin yakalandığını açıkladı.

İstanbul Valisi Şahin, "Terör örgütüne yönelik operasyonda 44 kişi gözaltına alındı. Biri Beşiktaş Stadyumu saldırısını organize eden sonra firar eden bir kişidir. Diğeri Vezneciler saldırısının organizasyonunda yer aldığı değerlendirilmektedir." dedi.

BEŞİKTAŞ VE VEZNECİLER SALDIRILARI

10 Aralık 2016 tarihinde, Beşiktaş Vodafone Park stadında Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan maçın ardından stad yakınlarında ve Maçka Demokrasi Parkı'nda iki ayrı bombalı saldırı gerçekleşti. Saldırılar sonucunda 38'i emniyet personeli olmak üzere 44 kişi şehit olmuştu. Saldırıyı gerçekleştiren iki terörist de ölmüştü. Eylemi TAK üstlendi.

Beşiktaş'taki saldırıdan yaklaşın altı ay önce İstanbul Vezneciler'de de yine TAK tarafından üstlenilen başka bir bombalı intihar saldırısı gerçekleşmişti. 7 Haziran 2016 tarihli saldırıda 5'i polis memuru toplamda 12 kişi şehit olmuştu.