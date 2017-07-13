Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Şanlıurfa'da şehirlerarası sefer yapan yolcu otobüsünde yangın çıktı. Otobüs kullanılmaz hale gelirken çok sayıda yolcu da yaralandı.
DHA'nın haberine göre yangın, saat 11.00 sıralarında Şanlıurfa- Mardin karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Mardin'e giden yolcu otobüsünde Çobanboğazı Mevkisi'nde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Şoförün yol kenarına çektiği otobüs, kısa sürede alevler içerisinde kaldı. Yolcuların kendi imkanları ve yoldan geçen sürücüler tarafından tahliye edildiği yangın ihbarı üzerine bölgeye kurtarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Çok sayıda yolcunun yaralandığı yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.
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