12:33, 13 Temmuz 2017 Perşembe

Afganistan'da General Dostum davası başlıyor





Afganistan Başavcılığı General Dostum’un dosyasını mahkemeye sevk etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Afganistan Başsavcılığı Çarşamba günü Devlet Başkanı yardımcısı General Dostum’un insan hakları ihlalleri ile ilgili dosyasının mahkemeye sevk edildiğini duyurdu. Tolo televizyon kanalı, Savcılığın bu haberinin ABD'nin Afganistan büyükelçisi Hyugo Lorens’in Kabil hükümetini 'ciddi suçlamaları, açık ve dürüst soruşturma' çağrısından sonra yayınlandığını öne sürdü. Geçen yıl sonu Dostum'un siyasi rakibi Ahmed Eşçi, Generalin korumaları tarafından gözaltına alınmıştı. İki haftadan fazla tutuklu kalan Eşçi, Dostum'un adamlarının kendisine işkence ve cinsel istismarda bulunduklarını iddia etmişti. Geçen hafta Afgan Ulusal Güvenlik Dairesi başkanı Muhammed Masoom Stanikzai şu anda Türkiye’ de bulunan Dostum ile görüşmek için Ankara’ya gelmişti.

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