12:57, 13 Temmuz 2017 Perşembe

Antalya merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonunda 71 gözaltı



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Antalya merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'na yönelik operasyonda 71 şüpheli gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Antalya merkezli 6 ildeki FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 71 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce kapatılan derneğin üyelerine yönelik, darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit düşen polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'a atfen "Kılınç" adı verilen operasyon için harekete geçti. Antalya, İstanbul, Mardin, Balıkesir, Malatya ve Afyonkarahisar'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 71 zanlı gözaltına alındı. Darbe girişiminden sonra kapatılan derneğin üyesi şüphelilerin, dernek çatısı altında örgüte eleman kazandırdıkları, "himmet" adı altında para topladıkları ve hükümet aleyhine propaganda yaptırdıkları öne sürüldü. Ayrıca, beddua seansları düzenleyen örgüt üyelerinin, darbe girişiminden sonra da faaliyetlerine devam ettikleri belirtildi.

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