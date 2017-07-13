13:12, 13 Temmuz 2017 Perşembe

Eski Portekiz Avrupa Bakanı'ndan AB'ye 'ciddiyetsiz' eleştirisi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Eski Portekiz Avrupa Bakanı Bruno Maçaes, Avrupa Birliği ülkelerinin FETÖ konusunda ciddi olmadıklarını ifade ederek, "15 Temmuz darbesinin arkasında FETÖ’nün olduğunu kesin olmasına rağmen bu yönde hiçbir şey yapmıyorlar." dedi.

Maçaes, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfının (SETA) düzenlediği Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu için geldiği İstanbul'da 15 Temmuz darbe girişimi, FETÖ ve AB ülkelerinin darbeye yaklaşımı konusunda değerlendirmeler yaptı.

15 Temmuz darbe girişiminin arka planında uluslararası bir iktidar arayışının da bulunduğunu ifade eden Maçaes, "Gülenciler çok iyi biliyordu ki o gece hareket etmeselerdi fırsatı tamamen kaçırmış olacaklardı." dedi.

Birçok AB ülkesinin darbe girişiminden hemen sonra sert ve kararlı bir açıklamada bulunmamasının Türkiye'deki iktidarla ilişkili olduğunu savunan Maçaes, şunları söyledi:

"AVRUPA ÜLKELERİNİN SÖYLEDİKLERİYLE YAPTIKLARI ÇELİŞİYOR"

"Litvanya ve Letonya dışişleri bakanları darbeden 1 saat sonra çok sert bir mesajla Türkiye’nin yanında olduklarını ve cuntanın yanlış olduğunu bildirdi. Avrupa Birliği ülkeleri darbeden sonra çıkıp konuşmanın 'Acaba AK Parti iktidarına karşı çok yakın görünür müyüz' korkusuyla büyük bir tepki vermediler. Ben bu konuda uzman değilim ama Avrupa ülkelerinin FETÖ konusunda ciddi olmadıkları belli. 15 Temmuz darbesinin arkasında FETÖ’nün olduğunu kesin olmasına rağmen bu yönde hiçbir şey yapmıyorlar. Avrupa ülkelerinin söyledikleriyle yaptıkları çelişiyor."

"BAZI ÜLKELER TÜRKİYE'NİN AB'YE GİRMESİNİ İSTEMİYOR"

Türkiye'nin AB üyeliği sürecini de değerlendiren Maçaes, sözlerini, "Bazı ülkeler Türkiye’nin AB'ye girmesini istemiyor. Türkiye ve Türk insanı AB’nin çok fazla görüşe sahip olan bir birlik olduğunu, tek bir sese sahip olmadığını bilmeli. O yüzden yaşanan süreçlerden sonra şu an bile Türkiye’ye desteği olan güçler korku ve utangaçlıkla bu desteklerini dile getiremiyor." diye tamamladı.