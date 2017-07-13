Kenya'dan Türk yatırımcılara çağrı

Kenya Turizm Bakanı Najib Balala, turizmin ülke ekonomisinde önemli yer tuttuğunu ve hükümetin bu sektöre yatırım yapmak isteyenlere teşvikler sunduğunu belirterek, "Türkleri Kenya'ya yatırım yapmaya davet ediyoruz." dedi.
Balala, yaptığı açıklamada, turizmin Kenya ekonomisinin en önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu kaydetti.
Turizmden kazancın milli gelirin yüzde 12'sini oluşturduğuna işaret eden Balala, iş gücünün yüzde 11'inin de bu sektörde çalıştığını söyledi.
Geçen yıl ülkeye gelen ziyaretçi sayısının yüzde 17 arttığını kaydeden Balala, "Geçen yıldan bu yana turizmden yaklaşık 1 milyar dolar gelir elde ettik. Geçen yıl yaklaşık 1,2 milyon ziyaretçimiz oldu. Bu rakamın bu yıl 1,5 milyona ulaşmasını bekliyoruz." diye konuştu.
Balala, Kenya'nın safari ve kıyı turizminde sahip olduğu benzersiz imkanlarla turistlere keyifli zaman geçirme fırsatı sunduğunu vurgulayarak, dünyada hiçbir ülkenin böyle olanaklara sahip olmadığını ifade etti.
Terör saldırılarının ülkenin turizm sektörünü de olumsuz etkilediğini dile getiren Balala, terör saldırılarının artık dünyanın her yerinde gerçekleştiğini hatırlatttı.
Balala, "Türkiye'yi, Fransa'yı, Belçika'yı vurdular. Bu küresel bir olay. Terörizmle mücadele için dayanışma içinde olmalıyız. Son 2,5 yıldır Kenya'da bir saldırı olmadı. Hükümet neredeyse bütçenin yüzde 15'ini savunma yatırımlarına ayırıyor çünkü hangi sektör olursa olsun büyümenin temelinde güvenlik yatıyor. Turizm ise bu konuda çok kırılgan ve hassas bir sektör." diye konuştu.
Doğu Afrika'da güvenliğin sağlanmasında Somali'de istikrarın büyük önem taşıdığına dikkati çeken Balala, Kenya hükümetinin Somali'deki barışa her türlü katkıyı yaptığını belirtti.
Kenya'da turizm sektörüne yatırım yapmak isteyenlere hükümetin teşvikler sunduğunu belirten Balala, yeni otel inşa etmek isteyen yatırımcılara vergi muafiyeti sağlandığını söyledi.
Nairobi'de son 5 yılda yeni otellerin inşa edildiğini aktaran Balala, "Turizm sektöründe sağlanan vergi teşvikleriyle 2019'a kadar 4 bin yatak kapasitesine ulaşılmasını bekliyoruz." dedi.
Balala, son 1,5 yılda hükümetin 16 yaşından küçük çocuklar için vize uygulamasını kaldırdığını hatırlatarak, yetişkinlerin de internet üzerinden hızlı ve kolay vize alabildiklerini dile getirdi.
Yatırımcılar için bir diğer teşvikin turizm sektöründe kullanılan yerli araçlarda KDV muafiyeti olduğunu anlatan Balala, "Park giriş ücretlerinin daha makul olması için KDV uygulamasını kaldırdık. Şu anda park giriş ücreti 60 dolar." diye konuştu.
Türkiye'nin turizm sektöründe çok iyi iş çıkardığını vurgulayan Balala, Türkiye'nin birçok avantaja sahip olduğunu belirterek, bunlardan en öne çıkanları Avrupa'ya yakınlığı ve kolay ulaşılabilirliği olarak nitelendirdi.
Balala, Türkiye ile iş birliği yapmak istediklerinin altını çizerek şöyle konuştu:
"Eğitim, üretim, yatırım ve pazarlama stratejilerinde nasıl bir iş birliği yapılabileceğine ilişkin mutabakat anlaşması imzaladık. Bu vesileyle Türk yatırımcıları Kenya'ya davet ediyoruz. Otelcilik endüstrisindeki birçok yatırımla ülkenizi yeniden inşa ettiğinizi biliyoruz. İnşaatta vergi muafiyeti sağlayan yatırıma ilişkin yasalarımız var. Sizleri Kenya'ya yatırım yapmaya ve Türkiye'de bulunan uluslararası markaları getirmeye davet ediyoruz. Ayrıca, Türk turistleri de çağırıyoruz. Mombasa ve Nairobi'ye günlük direkt uçuşlar var. Kenya'ya gelmek sadece 5 saat. Kenya uzak değil ve güvenli."
Zor zamanlarda Kenya uçuşlarını iptal etmeyen Türk Hava Yollarına (THY) teşekkür eden Balala, bunun dayanışmanın bir göstergesi olduğunu ve THY uçuşlarının sadece Türkiye'den değil THY ağında olan dünyanın birçok yerinden daha çok turist çekebileceğini söyledi.
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