13:45, 13 Temmuz 2017 Perşembe

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kıbrıs'ta önlemler alacağız





Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kıbrıs'ın gaz rezervlerindeki Rum tarafının yaptığı çalışmalara karşılık önlemler alınacağını söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs'ın gaz rezervlerindeki Rum tarafının yaptığı çalışmalara karşılık önlemler alacaklarını belirtti. Çavuşoğlu, "Kıbrıs'ın etrafındaki rezervlerde KKTC'nin hakkı var. Rum tarafı tek taraflı faaliyetler yürütüyor." ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gambiya Dışişleri Bakanı ile görüşmesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuştu. Başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs görüşmelerine değinen Çavuşoğlu, Rum tarafını "samimiyetsizlik"le suçladı. Barış görüşmeleri devam ederken Rumların Akdeniz'de sondaj faaliyetlerini sürdürdüklerini hatırlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Biz Kıbrıs'ta çözüm için müzakere yürütürken Rum kesiminin sondaj çalışmaları için gemiyi bölgeye getirdiğini gördük. Rum tarafının çözüm konusunda samimiyetsiz olduğunun göstergesidir. Çözüme odaklanacağı yerde provoke edecek şekilde sondaj çalışmalarını tek taraflı yürütmeye çalıştı. Samimi olmadıkları için bir sonuç elde edilemedi. Rumların tek tarflı faaliyetlerine duyarsız kalamayız. Enerji Bakanlığı ile beraber atılacak adımlar konusunda işbirliği içerisindeyiz. Bu tek taraflı adımlara karşı bizim de atacağımız adımlar olacaktır."

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