13:53, 13 Temmuz 2017 Perşembe

HDP'li vekil Besime Konca'nın cezası kesinleşti





HDP'li Milletvekili Besime Konca'ya "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2,5 yıl hapis cezası veren yerel mahkemenin kararı, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi tarafından uygun bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, HDP Siirt Milletvekili Besime Konca'ya "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2,5 yıl hapis cezası veren yerel mahkemenin kararını uygun buldu. Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verilen Konca'nın itirazını değerlendirdi. Mahkeme heyeti, yerel mahkemenin verdiği kararda delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin bulunmadığını kaydederek, verilen kararın yerinde olduğuna hükmetti. Böylece yerel mahkemenin kararı kesinleşmiş oldu. TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk haline itiraza ilişkin ise tutuklulukta geçirilen süreyi dikkate alarak, itirazı reddetti. Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı davada Konca, 2,5 yıl hapis cezasına çaptırılmıştı.

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