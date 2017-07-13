Erdoğan'a suikast girişimi davasında 'tişört' skandalı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada tişört gerilimi yaşandı.
Sanıklardan birinin giydiği ve üzerinde İngilizce "kahraman" yazan tişört tartışmaya neden oldu.
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması başladı.
Duruşmada kendisine söz verilen tanıklardan SAT Komutanlığı’nda görevli Albay Mustafa Turan Ecevit'in ifadesi devam ederken söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarından Mustafa Doğan İnal, sanıklardan MAK timinden eski astsubay üstçavuş olan Gökhan Güçlü'nün ayağa kalkmasını istedi. Güçlü'nün "kahraman" anlamına gelen İngilizce "hero" yazılı tişört giydiği görüldü.
Bunun üzerine söz alan İnal, "Sanıklardan Gökhan Güçlü, üzerinde 'hero' yani 'kahraman' yazan tişörtle mahkeme salonuna gelmiş. Burada kahraman yok. Burada devlete meydan okuma var" diyerek tişörtün çıkartılmasını talep etti.
Taraf avukatları arasında tartışma yaşandı. Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, duruşmaya ara vererek salonun boşaltılmasını istedi.
Verilen aranın ardından söz alan davanın savcısı, sanığın tişörtündeki belirgin yazının verdiği mesaj itibarıyla duruşma disiplininin bozulmasına neden olduğu görüldüğünden, söz konusu kıyafetinin değiştirilmesini, aksi halde duruşmadan uzaklaştırılmasını talep ettiklerini bildirdi.
Ara kararını açıklayan Mahkeme Başkanı Baştoğ, "tartışmalara ve duruşma ortamının bozulmasına yol açması" nedeniyle sanığın üzerindeki tişörtün değiştirilerek ardından salona getirilmesine oy birliğiyle karar verildiğini açıkladı.
Kararın ardından sanıklar ve müşteki avukatları arasında sert bir tartışma yaşandı. Sanık Güçlü, duruşmaya katılmak istemediğini belirtince cezaevine geri gönderildi.
Gerginlik devam edince duruşmaya yeniden ara verildi.
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