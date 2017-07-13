14:32, 13 Temmuz 2017 Perşembe

Hamas'tan Suudi Arabistan'ın Cezayir Büyükelçisi'ne kınama

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan'ın Cezayir Büyükelçisi'nin harekete yönelik 'terör yakıştırması' ve tahrik edici ifadelerinden dolayı derin üzüntü ve hoşnutsuzluğumuzu belirtiyoruz. Büyükelçi'nin sözlerinin, Filistin davasının stratejik derinliğine ilişkin Müslüman ve Arapların değerleri ve ilkeleriyle bağdaşmadığına dikkati çekiyoruz." ifadeleri yer aldı.

Hamas'ın İsrail işgaline karşı yürüttüğü direnişin meşruiyetine işaret edilen açıklamada, "Müslüman ve Arapların asıl düşmanı İsrail'dir. Hamas ve Filistinli diğer direniş güçleri, kutsal toprağı savunmaya öncülük ediyor." denildi.

Büyükelçi'nin sözlerinin kınandığı açıklamada, Riyad yönetimine, hem Suudi Arabistan'ın kendisine hem de onun Filistin halkının meşru hakları ve davasıyla ilgili sergilediği duruşa zarar veren bu tür değerlendirmelerden vazgeçmesi çağrısı yapıldı.

Suudi Arabistan'ın Cezayir Büyükelçisi Sami Salih, salı günü bir televizyon programında kendisine yöneltilen, "Hamas terör örgütü müdür?" sorusu üzerine, "Tabii ki... Sorunlar yaratmaya çalışıyorsa listededir (terör listesi). Direniş hakkı, Katar'da 5 yıldızlı otelde oturanların ve komploları oradan idare edenlerin değil, Filistin Kurtuluş Örgütü'nündür." ifadelerini kullanmıştı.