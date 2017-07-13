Diriliş Ertuğrul'un takıları Gazzeli gençlerin ellerini süslüyor

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TRT 1 ekranlarında üç sezondur reyting rekorları kıran "Diriliş Ertuğrul" dizisinde kullanılan takı ve aksesuarlar, Gazze Şeridi'nde yoğun ilgi görüyor.
Son zamanlarda Gazze Şeridi'ndeki pek çok takı ve aksesuar dükkanının vitrinini, "Diriliş Ertuğrul" dizisinde kullanılan simgelerin yer aldığı ürünler süslüyor. Özellikle dizide sıkça kullanılan Türklerin Oğuz boylarından Kayıların damgasının bulunduğu yüzükler, Gazzeli gençlerin büyük beğenisiyle karşılanıyor.
AA muhabirine konuşan Gazzeliler sadece Filistin'de değil tüm Arap dünyasında büyük başarı yakalayan "Diriliş Ertuğrul" dizisinde kullanılan takıların bölgeye gelmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti.
Muhammed eş-Şerfan (25) isimli Gazzeli, ilk bölümden itibaren ilgiyle takip ettiği dizide kullanılan sembollerin bulunduğu takı ve aksesuarları burada görmekten son derece mutlu olduğunu ifade etti.
Osmanlıya duyduğu hayranlık ve dizideki karakterlerin giydiği kostümlere olan beğenisi sebebiyle kendisinin de Kayı boyu damgası bulunan yüzükten satın aldığını dile getiren Şerfan, "Dizide kullanılan takılar gerçekten çok güzel. Ben de izlerken hep onlardan takmak istemiştim ve bugün bu arzuma ulaştım." dedi.
Rafet Müsellem isimli Gazzeli genç de bu takıları kendi tarihinden bir parça olarak gördüğünü söyledi.
Müsellem, "Osmanlı geleneksel takıları çok güzel. Bunları tarihimizin bir parçası olarak görüyorum. Bu takıların sonunda Gazze'ye gelmesinden dolayı çok mutluyum." diye konuştu.
Öte yandan takıların satıldığı aksesuar dükkanın sahibi Cihad el-Hamami, yoğun istek üzerine Türkiye'den getirttikleri takıların büyük ilgi ile karşılandığını ifade etti. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Hammami, esnaf olarak kendilerinin de mutlu olduğunu ifade etti.
Hamami şöyle konuştu:
"Yüzüklerin fiyatı 20 ile 25 dolar arasında değişiyor. İnsanlar fiyatlara çok da aldırış etmiyor, özellikle gençler bu yüzüklere sahip olmak istiyor."
Altyazılı ve dublajlı versiyonlarıyla başta Suudi Arabistan, Kuveyt, Mısır ve Katar olmak üzere birçok Arap ülkesinde takip edilen "Diriliş Ertuğrul" dizisi, özellikle gençler arasında büyük ilgi görüyor.
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TRT 1'in sevilen dizisi "Diriliş Ertuğrul"da kullanılan simgeler Gazze'de aksesuar ve takı olarak yoğun ilgi görüyor.
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