Kravica'da katledilen bin 313 Boşnak unutulmadı | FOTO

Avrupa'da, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 22. yılı anma etkinlikleri kapsamında, şehrin yakınlarındaki Kravica köyünde bulunan eski tarım kooperatifi depolarında Sırplar tarafından katledilen bin 313 Boşnak için anma töreni düzenlendi.
Srebrenitsa'nın Sırplar tarafından işgal edilmesinin hemen akabinde, Sırp polis güçleri tarafından bin 313 Boşnak'ın hunharca katledildiği eski tarım kooperatifi depolarında düzenlenen anma törenine kurban yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneğinden Kada Hotic, Bosna'daki savaşta 56 yakın akrabasını kaybettiğini söyleyerek Kravica'daki katliamın tüm sorumlularının hala cezalandırılmadığına işaret etti.
Kaybettikleri yakınlarının bir daha asla dönmeyeceğini ancak gelecekte de bu tarz katliamların yaşanmaması için sorumluların cezalandırılması gerektiğini vurgulayan Hotic, "Kardeşim Mustafa, Kravica'daki bu depolarda öldürüldü. Geçen 22 yıla rağmen, kafatasını hala bulamadık." dedi.
Srebrenitsa'nın Sırplar tarafından işgal edilmesinin hemen akabinde, Sırp polis güçleri tarafından bin 313 Boşnak'ın hunharca katledildiği eski tarım kooperatifi depolarında düzenlenen anma törenine kurban yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneğinden Kada Hotic, Bosna'daki savaşta 56 yakın akrabasını kaybettiğini söyleyerek Kravica'daki katliamın tüm sorumlularının hala cezalandırılmadığına işaret etti.
Kaybettikleri yakınlarının bir daha asla dönmeyeceğini ancak gelecekte de bu tarz katliamların yaşanmaması için sorumluların cezalandırılması gerektiğini vurgulayan Hotic, "Kardeşim Mustafa, Kravica'daki bu depolarda öldürüldü. Geçen 22 yıla rağmen, kafatasını hala bulamadık." dedi.
Kravica'da iki oğlu katledilen Ramiza Gurdic de 22 yıl önce gözyaşları içinde uğurladığı oğullarını bir daha asla göremediğini belirtti.
Yıllar sonra oğlu Mustafa'nın katilinin Drazen Erdemovic olduğunu öğrendiğini ve onunla yüzleşmek istediğini söyleyen Gurdic, bu kişinin kendisiyle görüşmek istemediğini ve sadece "Emredileni yaptım" demekle yetindiğini anlattı.
Görgü tanıklarının Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesindeki ifadelerine göre, Sırp asker ve polisler, 13 Temmuz 1995'te Kravica'daki eski tarım kooperatifine ait depolarda bin 300'den fazla Boşnak erkeği kurşuna dizerek öldürdü.
Srebrenitsa'daki soykırımdan kaçarak halk arasında "ölüm yolu" olarak da bilinen orman yolundan Boşnak askerlerin kontrolündeki Tuzla'ya ulaşmak isteyen Boşnaklar, Sırp güçlerinin eline geçtikten sonra buraya getirilerek kurşuna dizildi.
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Srebrenitsa Soykırımı'nın 22. yılı anma etkinlikleri kapsamında, şehrin yakınlarındaki Kravica köyünde Sırplar tarafından katledilen bin 313 Boşnak için anma töreni yapıldı
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