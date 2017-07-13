Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
17:12, 13 Temmuz 2017 Perşembe
Avrupa
15:20, 13 Temmuz 2017 Perşembe

  • Paylaş
Theresa May seçim gecesi üzüntüden ağlamış
Theresa May seçim gecesi üzüntüden ağlamış

İngiltere Başbakanı May, geçen ay yapılan genel seçimde sandık çıkış anketinin sonuçlarını öğrendiğinde üzüntüden ağladığını açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İngiltere Başbakanı Theresa May, geçen ay yapılan genel seçimde sandık çıkış anketinin sonuçlarını öğrendiğinde üzüntüden ağladığını söyledi.

May, İngiliz yayın kurumu BBC'ye yaptığı açıklamada, 8 Haziran'daki erken genel seçimde partisinin tek başına iktidar kuracak çoğunluğa ulaşamadığını öğrenince ağladığını anlattı.

David Cameron'un istifasını takiben bir yıl önce başbakanlık koltuğuna oturan May, 18 Nisan'da aldığı sürpriz erken seçim kararıyla ülkeyi sandık başına götürmüştü. Anketlere göre uzun süre yarışı önde götüren May, seçim beyannamesini açıklamasının ardından oy kaybetmeye başlamıştı.

"Mükemmel bir seçim kampanyası yürütmediğini" kabul eden May, seçim akşamı açıklanan sandık çıkış anketi sonuçlarında tek başına iktidar çoğunluğunu yakalayamadığı ortaya çıkınca göz yaşlarına hakim olamadığını söyledi.

"Sandık çıkış anketi sonucunu öğrendiğimde sarsıldım." ifadesini kullanan May, "Sonuçları sindirmem birkaç dakika sürdü. Bu sonucu hiç beklemiyorduk. Eşim bana sarıldı. Eşim yıllar boyunca bana hep destek olmuştur." diye konuştu.

MUHALEFET LİDERİNE ÖVGÜ

May, seçim kampanyası boyunca sert bir şekilde hedef aldığı ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn'e saygısının arttığını da açıkladı. Corbyn'in özellikle seçim bölgesi Finsbury Park'taki İslamofobik terör saldırısının ardından mağdurlarla kurduğu iletişimi takdirle izlediğini anlatan May, muhalefet liderini "iyi bir milletvekili" olarak nitelendirdi.

May, ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecinde parlamentodan çıkaracağı yasalarda muhalefet partileri içinden de destek almayı istiyor. Kendi partisi içindeki AB yanlısı milletvekillerinin bazı oylamalarda hükümet politikasına karşı hareket etmesinde endişe eden İngiliz lider, böyle durumlarda ana muhalefet partisindeki AB karşıtlarının desteğini almak için ılımlı mesajlar vermeye dikkat ediyor.



İlgili Konular May İngiltere
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
quot İngiltere'nin mali kırılganlıkları artabilir quot
"İngiltere'nin mali kırılganlıkları artabilir"

İngiltere'nin bağımsız Bütçe Sorumluluk Ofisi, gelecek dönemde ülkenin, mali kırılganlıklarında artış yaşayabileceğini açıkladı
Trump'ın Özel Temsilcisi Greenblatt Ramallah'ta
Trump'ın Özel Temsilcisi Greenblatt Ramallah'ta

Trump'ın Özel Temsilcisi Greenblatt, Filistin Devlet Başkanı Abbas tarafından kabul edildi
ABD Başkanı Trump Paris'te
ABD Başkanı Trump Paris'te

Ülkedeki 14 Temmuz Ulusal Gün kutlamaları ve Trump-Macron yemeği dolayısıyla Eyfel Kulesi cumartesiye kadar kapılarını ziyaretçilere kapattı
Han Şeyhun kimyasal silah katliamının 100 günü
Han Şeyhun kimyasal silah katliamının 100. günü

Esed rejiminin İdlib iline bağlı Han Şeyhun'da en az 100 sivili öldürdüğü kimyasal silah katliamı, 100. gününde protesto edildi
Esed rejiminden Doğu Guta'ya vakum bombalı saldırı
Esed rejiminden Doğu Guta'ya vakum bombalı saldırı

Esed rejimi, ''çatışmasızlık bölgeleri'' içinde yer alan, muhaliflerin kontrolündeki Ayn Terma beldesine vakum bombalı saldırı düzenledi
Theresa May seçim gecesi üzüntüden ağlamış
Theresa May seçim gecesi üzüntüden ağlamış

İngiltere Başbakanı May, geçen ay yapılan genel seçimde sandık çıkış anketinin sonuçlarını öğrendiğinde üzüntüden ağladığını açıkladı
Kravica'da katledilen bin 313 Boşnak unutulmadı FOTO
Kravica'da katledilen bin 313 Boşnak unutulmadı | FOTO

Srebrenitsa Soykırımı'nın 22. yılı anma etkinlikleri kapsamında, şehrin yakınlarındaki Kravica köyünde Sırplar tarafından katledilen bin 313 Boşnak için anma töreni yapıldı
Karadaği'den Katar'a ambargo uygulayan ülkelere ders gibi uyarı
Karadaği'den Katar'a ambargo uygulayan ülkelere ders gibi uyarı

Bazı Müslüman din adamlarının, Katar'ı hedef alan ablukaya verdiği destekten esef duyduğunu ifade eden Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği, "Körfez krizinde aslolan, din adamlarının Katar'ı boykot etmesi değil, barış ve kardeşliğe çağrı yapmasıdır" dedi
Hamas'tan Suudi Arabistan'ın Cezayir Büyükelçisi'ne kınama
Hamas'tan Suudi Arabistan'ın Cezayir Büyükelçisi'ne kınama

Hamas, kendisini "terörist" olarak nitelendiren Suudi Arabistan'ın Cezayir Büyükelçisi Sami Salih'i kınadı.
Nemtsov cinayetinde 20 yıla kadar hapis cezası
Nemtsov cinayetinde 20 yıla kadar hapis cezası

Rus muhalefet lideri Nemtsov'u öldürmekten suçlu bulunan sanıklar 20 yıla varan hapis cezalarına çarptırıldı.
Tillerson bir kez daha Katar'da
Tillerson bir kez daha Katar'da

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Körfez bölgesinde sürdürdüğü mekik diplomasisi kapsamında yeniden Katar'da
Eski Portekiz Avrupa Bakanı'ndan AB'ye 'ciddiyetsiz' eleştirisi
Eski Portekiz Avrupa Bakanı'ndan AB'ye 'ciddiyetsiz' eleştirisi

Eski Portekiz Avrupa Bakanı Maçaes, "Avrupa ülkelerinin FETÖ konusunda ciddi olmadıkları belli. 15 Temmuz darbesinin arkasında FETÖ’nün olduğunu kesin olmasına rağmen bu yönde hiçbir şey yapmıyorlar." dedi.
ABD'nin Sudan'a yaptırım kararı isyancıları cesaretlendiriyor
ABD'nin Sudan'a yaptırım kararı isyancıları cesaretlendiriyor

ABD'nin Sudan'a uyguladığı yaptırımları nihai olarak kaldırmak için verdiği süreyi 3 ay daha uzatma kararının, "isyancıları cesaretlendirdiği" belirtildi
Afganistan'da General Dostum davası başlıyor
Afganistan'da General Dostum davası başlıyor

Afganistan Başavcılığı General Dostum’un dosyasını mahkemeye sevk etti
Japonya'dan Kuzey Kore'ye protesto notası
Japonya'dan Kuzey Kore'ye protesto notası

Kuzey Kore teknesinin Japon Denizi'nin kuzeyinde Japon balıkçıları taciz etmesinin ardından Tokyo yönetimi tarafından, Pyongyang'a protesto notası verildi
ABD 6 Afgan gence vize verecek
ABD 6 Afgan gence vize verecek

ABD yönetimi, Washington'da düzenlenecek uluslararası robot yarışmasına katılmak amacıyla yaptıkları vize başvuruları reddedilen 6 Afgan gence vize verileceğini açıkladı

Haberler

"İngiltere'nin mali kırılganlıkları artabilir"
quot İngiltere'nin mali kırılganlıkları artabilir quot

Kuveyt, ABD ve İngiltere'den 'Körfez krizi' için diyalog çağrısı
Kuveyt ABD ve İngiltere'den 'Körfez krizi' için diyalog çağrısı

Londra'daki büyük yangında 80 kişinin öldüğü düşünülüyor
Londra'daki büyük yangında 80 kişinin öldüğü düşünülüyor

Katar krizi için İngiltere de devrede
Katar krizi için İngiltere de devrede

AB'den İngiltere'ye 110 milyar avroluk 'boşanma' faturası
AB'den İngiltere'ye 110 milyar avroluk 'boşanma' faturası

May'in azınlık hükümeti güvenoyu aldı
May'in azınlık hükümeti güvenoyu aldı

İngiltere'de otomobil bayramlaşan Müslümanları ezdi
İngiltere'de otomobil bayramlaşan Müslümanları ezdi

Londra'da en az 79 kişinin öldüğü yangının nedeni belli oldu
Londra'da en az 79 kişinin öldüğü yangının nedeni belli oldu






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 