15:25, 13 Temmuz 2017 Perşembe

Esed rejiminden Doğu Guta'ya vakum bombalı saldırı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Beşşar Esed rejiminin, ''çatışmasızlık bölgeleri'' içinde yer alan, muhaliflerin kontrolündeki Ayn Terma beldesine vakum bombalı saldırı düzenlediği bildirildi.

Ayn Terma'daki yerel koordinasyon komitesi üyesi Ammar Ahmed, rejime ait bir savaş uçağının Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Ayn Terma beldesinde yerleşim yerini vakum bombasıyla vurduğunu söyledi.

Saldırıda 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 sivilin yaralandığını ifade eden Ahmed, enkaz altında kurtarılmayı bekleyen sivillerin de olduğunu kaydetti.

Bu arada Doğu Guta bölgesindeki 103 nolu sivil savunma (Beyaz Baretliler) merkezinden yapılan açıklamada, ''Savaş uçağının Ayn Terma'da sivil yerleşim yerine düzenlediği saldırıda çok sayıda yerleşim yeri yıkıldı ve hasar gördü. Sivil savunma ekipleri beldede yıkılan bir binanın altından bir ailenin tüm fertlerini çıkarttı. Ekipler, kalan bir aileye de ulaşmaya çalışıyor.'' ifadesi kullanıldı.

Esed güçlerinin, dün Şam'ın doğusundaki Cobar mahallesi ile Ayn Terma beldesine yaptığı hava saldırısında da 7 sivil yaralanmıştı.