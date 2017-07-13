15:27, 13 Temmuz 2017 Perşembe

Han Şeyhun kimyasal silah katliamının 100. günü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Han Şeyhun'da yaptığı kimyasal silah katliamı, 100. gününde protesto edildi. Saldırıda ikiz bebeklerini kaybeden baba, gösteriyi, uluslararası topluma rejime baskı uygulaması çağrısı yapmak için düzenlediklerini söyledi.

Rejimin 4 Nisan'da kimyasal silahla saldırdığı İdlib iline bağlı Han Şeyhun'da, katliamda yakınlarını kaybeden aileler, beldede bir araya geldi.

Kurbanların fotoğraflarının basılı olduğu pankartları gösteren aileler, ''Han Şeyhun'da kim ölümü soluklar?", "Kimyasal saldırı, 04.04.2017'' yazan Arapça ile İngilizce dövizler de taşıdı.

Saldırıda 9 aylık ikiz bebeklerini yitiren Abdülhamid el-Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Kızım Aya ve oğlum Ahmed'i kaybettim. Kimyasal saldırının 100. gününde yaşamını yitirenlerin aileleri burada toplandı. Bu olayı unutmamak için.'' dedi.

Uluslararası kamuoyunun rejime baskı uygulaması için bu gösteriyi düzenlediklerini söyleyen el-Yusuf, ''Herkesin Suriye halkıyla dayanışma içerisinde olmasını istiyoruz. Bu saldırıyı ve faillerini unutturmamak adına böyle bir girişimde bulunduk.'' diye konuştu.

4 Nisan'daki kimyasal silah katliamında en az 100 sivil ölmüş, 500 kadarı yaralanmıştı.