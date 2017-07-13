Trump'ın Özel Temsilcisi Greenblatt Ramallah'ta

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ile bir araya geldi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin ve İsrail'de resmi temaslarda bulunmak üzere bölgeyi ziyaret eden Greenblatt, Batı Şeria'da yer alan Ramallah kentindeki Devlet Başkanlığı binasında Abbas tarafından kabul edildi.
Görüşmede, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri ve Başmüzakereci Saib Ureykat ile ABD'nin Kudüs Başkonsolosu Donald Blome de hazır bulundu.
Abbas görüşmede, İsrail hükümetinin Yahudi yerleşim birimi faaliyetlerini tümüyle reddettiklerini yineledi. Filistin Devlet Başkanı ayrıca, "İsrail'in ABD'nin barış için harcadığı çabaları sabote etmek hedefiyle işgali güçlendirmek ve iki devletli çözümü engellemek için bazı kanunlar çıkarıp kışkırtıcı eylemlerde bulunmasını" eleştirdi.
İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.
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Trump'ın Özel Temsilcisi Greenblatt, Filistin Devlet Başkanı Abbas tarafından kabul edildi
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