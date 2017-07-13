"İngiltere'nin mali kırılganlıkları artabilir"

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İngiltere’nin bağımsız Bütçe Sorumluluk Ofisi (OBR), ülkenin mali kırılganlıklarında gelecek dönemde artış yaşanabileceği uyarısında bulundu.
OBR'den yapılan açıklamada, gelecek dönemde İngiltere’nin gelirleri üzerindeki baskının artabileceği, kamu harcamalarının da yükselmesi halinde bunun ülkeyi mali risklere karşı açık hale getirebileceği kaydedildi.
İngiltere'nin, gelecek dönemde Avrupa Birliği (AB) ile devam eden müzakere sürecine ilişkin belirsizlikler nedeniyle mali kırılganlıklarında artış yaşayabileceği belirtilen açıklamada, "Hükümet zaman zaman ciddi mali sürprizlerle karşılaşmayı bekliyor olmalı. Çünkü politika, riskleri sadece azaltabilir, tamamen ortadan kaldıramaz." ifadelerini kullandı.
Açıklamada, İngiltere ve AB arasında müzakere edilen "boşanma tazminatının" hacminin ülkenin genel ekonomisi açısından büyük önem taşımadığı kaydedildi.
İngiltere'nin AB’den ayrılmasının ardından ekonomik büyümenin hız kesmesinin ülkenin kamu borcu açısından dikkate değer şekilde ek yük getirebileceği vurgulanan açıklamada, İngiliz hükümetinin, Brexit müzakerelerine ilişkin risklere ve oluşabilecek şoklara karşı daha hazırlıklı olması gerektiği bildirildi.
Açıklamada, halihazırda İngiltere’nin mali yapısının tam olarak onarılmış vaziyette olmadığı, müzakereler sırasında oluşabilecek risklerin ülkenin mali hassasiyetlerini artırabileceği belirtildi.
İngiltere'nin bağımsız Bütçe Sorumluluk Ofisi, gelecek dönemde ülkenin, mali kırılganlıklarında artış yaşayabileceğini açıkladı
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