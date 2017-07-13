17:21, 13 Temmuz 2017 Perşembe

Adıyaman depremle sarsıldı





Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem yaşandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Adıyaman'ın Samsat İlçesi'nde, bugün saat 16.38'de Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssünü Samsat İlçesi olarak belirlediği ve yerin 9.2 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı. ​Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise, depremin büyüklüğünü 3.0 olarak açıkladı.

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