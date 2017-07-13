18:13, 13 Temmuz 2017 Perşembe

Tunceli'de çatışma: 2 asker yaralı



arşiv

Tunceli'nin Çiçekli Köyü kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Merkeze bağlı Çiçekli Köyü kırsalında operasyon faaileyeti yürüten Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleriyle ile bir grup terörist arasında bugün saat 15.00 sıralarında çatışma yaşandı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler operasyon bölgesine giden helikopterle alınarak, Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hasteneleri'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede çatışmaların devam ettiği öğrenilirken, teröristlerin bulunduğu noktalar helikopterlerle havadan ateş altına alındığı öğrenildi.

İlgili Konular Tunceli PKK operasyonu

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.