İstanbul Valiliği'nden OHAL başvuruları açıklaması

İstanbul Valiliği, Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu'na yapılacak müracaatların pazartesi gününden itibaren alınacağını duyurdu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 685 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulduğu ve Başbakanlık tarafından 17 Temmuz Pazartesi gününden itibaren başvuruların alınacağının ilan edildiği hatırlatıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"12.07.2017 tarih ve 30122 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar" başlıklı tebliğinde belirtilen 6. maddenin 1. fıkrasında 'Başvurular, Komisyon tarafından oluşturulan https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ve bu usul ve esasların 1 ve 2 numaralı ekinde yer alan ilgili başvuru formu doldurulup alınan çıktı imzalanmak suretiyle valiliklere veya en son görev yapılan kuruma varsa ekleriyle birlikte yazılı olarak yapılır.' şeklinde bildirilmiştir.
Belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde İstanbul Valiliği'nce müracaatlar, 'Alemdar Mahallesi Hükümet Konağı Sokak Kat: 2 No:2 Fatih' adresinde bulunan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında alınacaktır."
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