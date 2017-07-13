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Stoltenberg: NATO ve Rusya'nın ciddi görüş ayrılığı var
Stoltenberg: NATO ve Rusya'nın ciddi görüş ayrılığı var

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Ukrayna bağlamında NATO ve Rusya'nın ciddi görüş ayrılığı var" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO-Rusya Konseyi'nde Ukrayna, Afganistan ve şeffaflık konularını görüştüklerini söyledi.

Stoltenberg, NATO-Rusya Konseyi'nin başkanlığını yürüttüğü toplantının ardından basın açıklaması yaptı.

NATO ve Rusya arasında diyalog kurmanın zaman zaman zor olabileceğini kaydeden Stoltenberg, gerginliklerin arttığı dönemelerde iletişim kanallarını açık tutmanın önemine vurgu yaptı.

Stoltenberg, toplantıda Ukrayna, Afganistan ve şeffaflık bağlamında risk azaltma konularını "açık ve yararlı" şekilde ele aldıklarını belirtti.

"UKRAYNA KONUSUNDA CİDDİ GÖRÜŞ AYRILIĞI VAR"

Stoltenberg, "Ukrayna bağlamında NATO ve Rusya'nın ciddi görüş ayrılığı var. Kırım konusu ve doğu Ukrayna'daki çatışma anlaşma sağlanamayan konular arasında. Çatışma bölgesinde hala ağır silahlar bulunuyor." dedi.

Stoltenberg ayrıca, Minsk Anlaşması'nın çatışmanın çözülmesi için en iyi seçenek olduğunu ancak tam uygulanması ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı tarafından denetlenmesi gerektiğini dile getirdi.

"İSTİKRARLI AFGANİSTAN BÖLGENİN GÜVENLİĞİ İÇİN HAYATİ ÖNEMDE"

NATO-Rusya Konseyi toplantısında Afganistan'daki güvenlik konusunu da ele aldıklarını anlatan Stoltenberg, ülkede durumun hala sorunlu olduğunu ifade etti.

Stoltenberg, NATO ve Rusya'nın Afganistan'daki Ulusal Birlik hükümetini destekleme bağlamında ortak çıkarlarının bulunduğunu belirterek, "İstikrarlı bir Afganistan bölgenin güvenliği için hayati öneme sahip." diye konuştu.

 



İlgili Konular NATO rusya Ukrayna
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