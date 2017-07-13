18:49, 13 Temmuz 2017 Perşembe

YTB ile Sakarya Üniversitesi arasında 'dil' protokolü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Sakarya Üniversitesi arasında, yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına Türkçe öğretilmesini öngören iş birliği protokolü imzalandı.

YTB Başkanı Mehmet Köse ve Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, YTB'nin Ankara'daki başkanlığında düzenlenen etkinlikte, iki kurum arasındaki ortak çalışma alanları ve iş birliğini içeren protokolü imzaladı.

YTB Başkanı Köse, burada yaptığı konuşmada, YTB'nin temel görevlerinden birinin yurt dışında yaşayan Türklerin kimlik ve kültür aidiyetini korumak olduğunu kaydetti.

Bazı ülkelerde müfredat dışı derslerle Türkçe öğretimi konusunda göçmen dili olarak imkan sağlandığını anlatan Köse, bunun için öğretmen yetiştirmek gerektiğini vurguladı.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas ise Türkiye'nin dünyaya açılmayı hedeflediğini belirterek, dünyada Türkçeyi bilenlerin sayısının artmasının önemli bir stratejik durum olduğunu ifade etti.

İmzalanan protokole göre iki kurum, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ve mavi kartlı ailelerin çocuklarına Türkçe öğretimi konusunda iş birliği yapacak. Bu kapsamda Sakarya Üniversitesi bünyesinde açılacak olan yüksek lisans programında verilecek olan eğitimle Türk çocuklarına Türkçe öğretecek eğiticiler yetiştirilecek.

SÖZ KONUSU PROGRAMA KATILMA ŞARTLARI

Söz konusu programa, ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada ve Norveç ülkelerinden birinde eğitim almış ve ikamet eden adaylar kabul edilecek.

Programa, 1977 ve sonrasında doğmuş, Sosyal Bilimler veya Eğitim Bilimleri alanında lisans eğitimini tamamlayan Türk vatandaşları, çifte vatandaşlar veya mavi kart sahipleri başvurabilecek.

Ayrıca programa katılacak öğrencilere YTB tarafından burs, konuklama ve staj imkanları tanınacak.