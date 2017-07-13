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18:58, 13 Temmuz 2017 Perşembe

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Macron'dan Almanya açıklaması
Macron'dan Almanya açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya'daki ekonomik rekabetin bir bölümünün Avro bölgesinin kötü işlemesinden kaynakladığını bildirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya'daki ekonomik rekabetin bir bölümünün Avro bölgesinin kötü işlemesinden kaynakladığını söyledi.

Macron, Ouest France ve 12 Alman gazetesine verdiği röportajda, Almanya'yı rekabetçi bir ekonomiye sahip olduğu için suçlamadığını ancak bunun sebebinin hem Avro bölgesinin kötü işleyişi hem de diğer ekonomilerin zayıflığı olduğunu dile getirdi.

Bir ülkedeki ekonomik rekabetin komşu ülkelere bağlı bulunduğunu belirten Macron, Almanya'nın güçlü bir ekonomiye sahip ama demografik anlamda zayıf olduğunu kaydetti.

Fransız Cumhurbaşkanı, Almanya'nın, Avrupa Birliği'nin (AB) kamu ve özel alanlarındaki yatırımlarının tekrar canlanmasına destek olması gerektiğinin altını çizdi.

Macron, geçen hafta Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 zirvesi hakkındaki soru üzerine, ülkeler arasında görüş farklılıkları olduğu için zor bir zirve gerçekleştiğini kabul ederek çekişmeli bir dönem yaşadıklarını ifade etti.

SIĞINMACI KRİZİ

Macron, Fransa'nın ve AB'nin görevinin sığınmacılara kapılarını açmak olduğunu ve onlarla ilgili dışlayıcı bir dil kullanmayı kabul etmediğini kaydetti.

Sığınmacıların Fransa'da ağırlanacağını söyleyen Macron, onlara karşı insani şekilde muamele edileceğini bildirdi.

Macron, sığınmacıların sokakta kalmamaları gerektiğini, onların barınma sorununa acil bir çözüm bulunmasını istediğini sözlerine ekledi.



İlgili Konular Almanya macron fransa
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