19:01, 13 Temmuz 2017 Perşembe

Ankara'da tapu çetesine operasyon: 32 gözaltı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sahte evrak hazırlayarak gayrimenkul sahiplerini dolandıran, aralarında tapu ve nüfus müdürlüklerinde memur olarak çalışanlar bulunan 32 kişi, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine, Ankara genelindeki bazı tapu ve nüfus müdürlüklerinde sahte evrak hazırlayarak gayrimenkul sahiplerinin mal varlıklarını sattıkları iddia edilen şüphelileri takibe aldı.

Ekiplerin 5 ay boyunca yaptığı teknik ve fiziki takipte, tapu çetesi üyelerinin bazı tapu ve nüfus müdürlüklerinde memur olarak çalıştıkları tespit edildi. Yapılan incelemelerde çete mensuplarının, gayrimenkul sahiplerinin mal varlıklarını sahte evraklarla 3'üncü şahıslara sattıkları belirlendi.

Ekipler, yurt dışında ikamet eden N.Ö'ye ait gayrimenkulleri, Tapu Kütük Defterindeki N. Ö.'nün fotoğrafını değiştirerek satmaya çalışan bir örgüt üyesini suçüstü yakaladı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, joker olarak kullanılan kişilerin aynı yöntemle Ankara ve bazı şehirlerde mülklerin satışını yapmalarını engelledi.

Tapu çetesine yapılan operasyonlarda 32 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.