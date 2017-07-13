19:05, 13 Temmuz 2017 Perşembe

Mistura: Yakında Suriyeli Muhalifler ve rejim heyeti doğrudan görüşecek





BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, yakın bir gelecekte ilk kez Suriyeli Muhaliflerin ve rejim heyetinin doğrudan görüşme yapabileceğini söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Mistura, İsviçre'nin Cenevre kentinde süren Suriye konulu 7. tur görüşmelerin dördüncü gününde, Beşşar Caferi başkanlığındaki rejim heyeti ile bir araya geldi. BM temsilcisi, Cenevre ofisinde gerçekleşen görüşme öncesi basın mensuplarına açıklama yaptı. De Mistura, muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesinin (MYK) rejim heyetiyle, yakın bir gelecekte doğrudan görüşmelere geçebileceğini söyledi. Kahire ve Moskova yönetimlerine yakınlıklarıyla bilinen ve kendilerini "muhalif" olarak tanımlayan grupların MYK ile birleşmesi konusunda ise Mistura, bunun gelecek turdan önce olabileceğini belirtti. Suriye görüşmelerine katılan muhalefet heyeti başkanı Nasır Hariri uzun süredir rejim heyetiyle aynı masa etrafına toplanarak doğrudan görüşmeler yapılması gerektiğini vurguluyor.

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