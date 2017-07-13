19:11, 13 Temmuz 2017 Perşembe

15 Temmuz'da eyleme hazırlanan DEAŞ'a operasyon: 18 gözaltı





Gaziantep'te DEAŞ'a yönelik operasyonda, 15 Temmuz'da sansasyonel eylem hazırlığında olduğu belirtilen, Suriye ve Irak uyrukluların da aralarında olduğu 18 şüpheli gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğüne bağlı ekipler, DEAŞ'ın kentte olası terör eylemlerinin bertaraf edilmesi amacıyla operasyon gerçekleştirdi. 15 Temmuz darbe girişinin yıl dönümü etkinliklerine yönelik, örgütün silahlı ve bombalı eylemler yapacağı ve bu eylemler için uzun zamandır hazırlık içerisinde oldukları bilgisine ulaşan ekipler, sahte kimliklerle kentte bulunan şahısların adreslerine insansız hava aracı (İHA) destekli eş zamanlı operasyon düzenledi. 8'i Suriye, 1'i Irak vatandaşı olmak üzere 18 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında kurusıkı tabanca, dürbün, sahte plaka ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

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