19:18, 13 Temmuz 2017 Perşembe

Azez'de okulun yakınında bomba yüklü araç patladı: 4 ölü





Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde, bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde, bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Muhaliflerin kontrolündeki Azez'deki Sivil Savunma Yetkilisi Heysem Ceber yaptığı açıklamada, ilçe merkezindeki Abdullah Recep Okulu yakınlarında bomba yüklü bir aracın infilak ettiğini söyledi. Patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de yaralandığını belirten Ceber, olay yeri çevresinde maddi hasar meydana geldiğini de kaydetti. Heysem Ceber, patlamadan sonra bazı araçların yandığı ve çevredeki bazı yerlerde yangın çıktığını aktararak, yangınların sivil savunma ekiplerince söndürüldüğünü dile getirdi. Bu arada, saldırıda yaralanan 2'si çocuk 4 Suriyeli, Kilis'te tedavi alına alındı.

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