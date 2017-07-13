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Güncelleme: 18:35, 13 Temmuz 2017 Perşembe

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz bizim yeni Çanakkalemizdir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz bizim yeni Çanakkalemizdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çanakkale'den aldığımız cesaretle ve öz güvenle Kurtuluş Savaşımızı zafere taşıdık. 15 Temmuz bizim yeni Çanakkalemizdir, Dumlupınarımızdır, Sakaryamızdır." dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda konuştu. 

"MİLLETİMİZ BÖYLE BİR ZİLLETE ASLA RIZA GÖSTERMEYECEKTİR"

Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bundan sonra ülkemizde hiçbir şey 15 Temmuz öncesi gibi olmayacaktır. Tek parti döneminin zulmünü yaşayan milletimiz, bir daha böyle bir zillete asla rıza göstermeyecektir. 27 Mayıs darbesinin, 12 Eylül darbesinin, 28 Şubat müdahalesinin mahcubiyetini yaşayan milletimiz, bir daha asla böyle bir mihnete maruz kalmayacaktır. Menderes gibi bir beyefendinin haksız yere darağacında son nefesini vermesine engel olamayan milletimiz, bir daha böyle bir utancı asla yaşamayacaktır."

"ÇUKURCA'DA ASKERLERİMİZ 8 TANE TERÖRİSTİ ÖLDÜRDÜLER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçeriye girerken bir haber aldım, Çukurca'da yine bizim kahraman askerlerimiz 8 tane teröristi öldürdüler. Onlara da özellikle şükranlarımı ifade ediyorum. Çünkü bizim askerimiz, pilotumuz bunun için vardı işte bu görevini yapıyor." dedi.

"15 TEMMUZ BİZİM YENİ ÇANAKKALEMİZDİR"

Erdoğan, "Çanakkale'den aldığımız cesaretle ve öz güvenle Kurtuluş Savaşımızı zafere taşıdık. 15 Temmuz bizim yeni Çanakkalemizdir, Dumlupınarımızdır, Sakaryamızdır. Yıllardır darbelerin, müdahalelerin, vesayet güçlerinin pençesinde kıvranan bu millet, 15 Temmuz'da şahlanışını ifade etmiştir."diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

"Milletimiz bir daha asla, FETÖ gibi, inancını eğitim ve hayırseverlik duygularını sömürerek, ihanet zehrini damarlarına zerk etmek isteyen örgütlerin, ülkesinde boy göstermesine meydan vermeyecektir. Her kim ki din adına, mukaddes bildiğimiz değerler adına bizi istismara kalkışırsa önce Kur'an-ı Kerim'de defalarca emredilen 'Akletmez misiniz' ikazını hatırlayacağız. Rabbimizin bize en büyük ihsanı olan irademizi, aklımızı kesinlikle kimseye ipotek etmeyeceğiz. Bölücü gayelerle milletimizin içine etnik veya mezhebi fitne sokmaya çalışanlara karşı da aynı yolu izleyeceğiz."

Erdoğan, "15 Temmuz ile onun ayrılmaz parçası olarak gördüğüm bölücü terör örgütünün saldırılarıyla etrafımızı kuşatmaya yönelik sinsi oyunlarla gördük ki artık 'Ya olacağız ya öleceğiz.' Bu sebeple 2023 hedefleri bizim için sıradan bir kalkınma programının çok ötesinde anlamlara sahiptir. Yaklaşık 200 yıldır gerileye gerileye geldiğimiz yerin bir tarafı uçuruma, bir tarafı düz duvar gibi yalçın sırtlara açılıyor. Bir başka ifadeyle gidecek yerimiz kalmadı. Kurtuluş Savaşımızın ardından razı olduğumuz sınırlarımız, Misak-ı Millimizin dahi gerisinde bulunmasına rağmen hala bize rahat vermiyorlarsa artık geriye değil ileriye bakma zamanı gelmiş demektir." dedi.

"250 ŞEHİDİM, 2 BİN 193 GAZİM VAR, NE BELGESİNDEN BAHSEDİYORSUN?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ'nün ihanetini unutmayacağız, unutturmayacağız. Darbe girişimini fiilen yürütenleri, arka planda onları yönetenleri, darbecilere destek olanları asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Batı bize ne diyor biliyor musunuz? 'Hani belge' diyor, daha ne belgesi olacak, 250 şehidim, 2 bin 193 gazim var, ne belgesinden bahsediyorsun?" diye konuştu.

"DEMOKRASİ NÖBETLERİ 16 TEMMUZ'U 17'SİNE BAĞLAYAN GECEYE KADAR SÜRECEK"

Erdoğan, "Türkiye genelindeki demokrasi nöbetleri 16 Temmuz Pazar günü saat 24.00'e kadar devam edecek. Şu anda burada 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece yarısı 00.13'te okunan selalarla başlayıp, 16 Temmuz'u 17'sine bağlayan gece yarısına kadar sürecek demokrasi nöbetlerini resmen ilan etmiş oluyorum. Her ne kadar 24.00 desem de bu uzayabilir." dedi.



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